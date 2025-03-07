НБУ дал рекомендации банкам, как выявлять фиктивные документы клиентов — Finance.ua

НБУ дал рекомендации банкам, как выявлять фиктивные документы клиентов
Национальный банк дал банкам рекомендации, как выявить фиктивные документы, предоставляемые клиентами по запросу банка с целью проведения надлежащей проверки.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В ходе проведения проверок Национальный банк установил нередкие случаи предоставления клиентами банкам поддельных выписок по счетам, открытым в других банках, финансовой отчетности, а также платежных инструкций, которые якобы подтверждают ведение клиентами хозяйственной деятельности, уплаты обязательных платежей, платежей за аренду помещений, транспорт.
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Как отмечается, предоставление клиентами поддельных документов подвергает банки высоким рискам использования их услуг для отмывания средств или финансирования терроризма, совершения других уголовных правонарушений.
С целью предотвращения таких рисков НБУ рекомендует банкам обмениваться информацией о движении средств по счетам клиента, относительно которого имеются подозрения в предоставлении им поддельных документов, а также подчеркивает основания / условия раскрытия информации, относящейся к банковской тайне — такая информация предоставляется только с согласия клиента.
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Кроме того, регулятор привел примеры возможных источников для проверки/подтверждения достоверности полученной информации, в частности для проверки достоверности предоставленной клиентом финансовой отчетности, банк может использовать финансовую отчетность предприятий, содержащуюся на Едином государственном веб-портале открытых данных, и ресурс YouControl.
Также отмечается, что решение о необходимости осуществления проверки достоверности отдельных предоставленных клиентом документов, в том числе в случае проведения или намерения проведения клиентом финансовых операций на необычно крупные суммы (или общий оборот), что несвойственно для деятельности клиента, банк должен принимать на основании риск-ориентированного подхода.
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