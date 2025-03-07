НБУ дал рекомендации банкам, как выявлять фиктивные документы клиентов — Finance.ua

НБУ дал рекомендации банкам, как выявлять фиктивные документы клиентов Сегодня 15:29

НБУ дал рекомендации банкам, как выявлять фиктивные документы клиентов

Национальный банк дал банкам рекомендации, как выявить фиктивные документы, предоставляемые клиентами по запросу банка с целью проведения надлежащей проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В ходе проведения проверок Национальный банк установил нередкие случаи предоставления клиентами банкам поддельных выписок по счетам, открытым в других банках, финансовой отчетности, а также платежных инструкций, которые якобы подтверждают ведение клиентами хозяйственной деятельности, уплаты обязательных платежей, платежей за аренду помещений, транспорт.

Как отмечается, предоставление клиентами поддельных документов подвергает банки высоким рискам использования их услуг для отмывания средств или финансирования терроризма, совершения других уголовных правонарушений.

С целью предотвращения таких рисков НБУ рекомендует банкам обмениваться информацией о движении средств по счетам клиента, относительно которого имеются подозрения в предоставлении им поддельных документов, а также подчеркивает основания / условия раскрытия информации, относящейся к банковской тайне — такая информация предоставляется только с согласия клиента.

Читайте также: Как и где открыть банковский счет за границей

Кроме того, регулятор привел примеры возможных источников для проверки/подтверждения достоверности полученной информации, в частности для проверки достоверности предоставленной клиентом финансовой отчетности, банк может использовать финансовую отчетность предприятий, содержащуюся на Едином государственном веб-портале открытых данных, и ресурс YouControl.

Также отмечается, что решение о необходимости осуществления проверки достоверности отдельных предоставленных клиентом документов, в том числе в случае проведения или намерения проведения клиентом финансовых операций на необычно крупные суммы (или общий оборот), что несвойственно для деятельности клиента, банк должен принимать на основании риск-ориентированного подхода.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.