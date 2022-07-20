Названы три наиболее растущие криптовалюты из 100 крупнейших — Finance.ua

Названы три наиболее растущие криптовалюты из 100 крупнейших Сегодня 05:24 — Финтех и Карты

Названы три наиболее растущие криптовалюты из 100 крупнейших

Аналитики криптовалютного рынка рассказали о самых прибыльных альтокоинах на рынке из рейтинга топ-100 по суммарной капитализации. Они учитывали период за неделю с 12 по 18 июля 2022 года.

По словам экспертов, сразу 3 цифровых актива подорожали на 50% и более.

Лучший результат по показателю доходности за прошедшую неделю оказался у криптовалюты платформы децентрализованных финансов (DeFi) Lido DAO. Нативный токен площадки сумел принести своим инвесторам доходность в размере 165,05% всего за 7 дней. Такой результат позволил ворваться в список ста лучших виртуальных валют и устроиться на 77-й строчке рейтинга. Общее предложение монет на рынке достигло значения $514,29 млн.

Второе место занял Polygon (MATIC). Технологический стартап привлек повышенное внимание участников рынка из-за того, что стал единственным участником программы акселерации Disney среди всех блокчейн-проектов. Стоимость MATIC выросла до $0,8899, что на 63,11% выше аналогичных показателей недельной давности. Суммарное предложение монет достигло $7,13 млрд, а место в рейтинге — 13-е.

Третья позиция в рейтинге специалистов досталась форку Ethereum под названием Ethereum Classic. Монета ETC прибавила в цене 53,52% на прошлой неделе. Ее курс взлетел до значения $22,8, а рыночная капитализация криптовалюты составила $3,1 млрд, что позволило подняться на 24-ю строчку в списке топовых виртуальных активов.

На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

noworries По материалам:

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