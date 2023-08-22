Названы ТОП-8 самых прибыльных компаний в мире в 2022 году — Finance.ua
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Названы ТОП-8 самых прибыльных компаний в мире в 2022 году

Фондовый рынок
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Названы ТОП-8 самых прибыльных компаний в мире в 2022 году
Названы ТОП-8 самых прибыльных компаний в мире в 2022 году
Наибольшие прибыли за год получила крупнейшая по добыче и запасам нефти компания планеты из Саудовской Аравии Saudi Aramco. Она заработала $156,4 млрд.
О том, какие организации еще вошли в восьмерку лучших по рейтингу Forbes Global 2000, рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Второе и третье место заняли представители высокотехнологичного сектора: Apple — $94,3 млрд и Microsoft — $69,0 млрд.
На четвертой позиции находится нефтяная компания ExxonMobil — $61,7 млрд.
Затем следует IT-группа Alphabet — $58,6 млрд.
Шестая и седьмая ступеньки достались двум китайским банкам ICBC ($52,5 млрд) и China Construction Bank ($48,3 млрд).
Замыкает топ-8 в рейтинге Forbes Global 2000 корпорация Shell с прибылью в размере $43,5.
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«Несмотря на ускорение движения в направлении «зеленого перехода», в восьмерке наиболее прибыльных оказались три нефтегазовых гиганта (против одного в рейтинге за 2019 год), рост доходов которых был обеспечен высокими прошлогодними ценами на эти виды ископаемого топлива.
Их суммарная прибыль в 2022 году достигла 261,6 млрд долларов, тогда как тройка высокотехнологичных компаний вместе заработали 221,9 млрд долларов", — отметил Гетманцев.
Стоит отметить, что Forbes Global 2000 — список 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes. Оценка компаний основывается на четырех критериях: продажи, прибыль, активы и рыночная стоимость. Список составляется с 2004 года периодичностью один раз в год.

Справка Finance.ua:

В январе 2023 года международная компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира «Brand Finance Global 500». По этому рейтингу, в первую десятку вошли:
  • Amazon (стоимость бренда $299,280),
  • Apple ($297,512),
  • Google ($281,382),
  • Microsoft ($191,574),
  • Walmart ($113,781),
  • Samsung Group ($99,659),
  • ICBC ($69,545),
  • Verizon ($67,443),
  • Tesla ($66,207),
  • TikTok/Douyin ($65,696).
По материалам:
Finance.ua
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