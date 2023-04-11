Самые дорогие автомобильные бренды в мире — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые дорогие автомобильные бренды в мире

Фондовый рынок
75
Самые дорогие автомобильные бренды в мире
Самые дорогие автомобильные бренды в мире
Согласно недавнему отчету Brand Finance, Tesla заняла первое место как самый дорогой автомобильный бренд в мире, опередив давних лидеров Mercedes-Benz и Toyota.
Отчет показывает, что сейчас Tesla оценивается в 66,2 миллиарда долларов США, что гораздо больше, чем до пандемии.
Mercedes-Benz, занимавший первое место в прошлом году, снизил стоимость бренда на 3% до 58,8 миллиарда долларов, а ранее занимавшая второе место Toyota претерпела значительное падение стоимости на 18% до 52,5 миллиарда долларов.
Эти цифры свидетельствуют о значительных сдвигах в автомобильной отрасли, причем Tesla лидирует по стоимости и узнаваемости брендов. Несмотря на то, что Tesla является относительно молодой компанией по сравнению со своими конкурентами, она зарекомендовала себя как ведущий игрок в отрасли, отчасти благодаря своим инновационным технологиям и дальновидному подходу.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
Avtosota
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.