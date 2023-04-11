Самые дорогие автомобильные бренды в мире — Finance.ua

Самые дорогие автомобильные бренды в мире Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Самые дорогие автомобильные бренды в мире

Согласно недавнему отчету Brand Finance, Tesla заняла первое место как самый дорогой автомобильный бренд в мире, опередив давних лидеров Mercedes-Benz и Toyota.

Отчет показывает, что сейчас Tesla оценивается в 66,2 миллиарда долларов США, что гораздо больше, чем до пандемии.

Mercedes-Benz, занимавший первое место в прошлом году, снизил стоимость бренда на 3% до 58,8 миллиарда долларов, а ранее занимавшая второе место Toyota претерпела значительное падение стоимости на 18% до 52,5 миллиарда долларов.

Эти цифры свидетельствуют о значительных сдвигах в автомобильной отрасли, причем Tesla лидирует по стоимости и узнаваемости брендов. Несмотря на то, что Tesla является относительно молодой компанией по сравнению со своими конкурентами, она зарекомендовала себя как ведущий игрок в отрасли, отчасти благодаря своим инновационным технологиям и дальновидному подходу.

Avtosota По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.