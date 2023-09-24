Названы топ-10 стран, в которых сложнее всего получить гражданство — Finance.ua

Названы топ-10 стран, в которых сложнее всего получить гражданство Сегодня 20:43 — Мир

Названы топ-10 стран, в которых сложнее всего получить гражданство

Получение гражданства, особенно путём натурализации, является сложной задачей во многих странах. А разные обстоятельства могут сделать этот процесс еще более непростым и трудоемким.

Об этом пишет Jagran Josh.

Десять стран мира оказались в лидерах по сложности получения гражданства. Среди некоторых факторов, сделавших их лидерами рейтинга — требования к длительному проживанию; владение языком; культурные и религиозные особенности

10 стран, в которых труднее всего получить гражданство в 2023 году:

Катар;

Ватикан;

Лихтенштейн;

Бутан;

Саудовская Аравия;

Кувейт;

Швейцария;

Китай;

Северная Корея;

Япония.

Катар

Катар, расположенный в Персидском заливе и имеющий огромные богатства, обеспеченные газовой промышленностью, известен строгими требованиями для получения гражданства.

Чтобы стать гражданином Катара как иностранец, необходимо постоянно проживать в стране в течение ошеломляющих 25 лет.

Обязательными условиями являются знание арабского языка, безупречное поведение и подтверждение наличия достаточных финансовых ресурсов для поддержания себя.

Кроме того, Катар не допускает двойного гражданства, что требует отказа от первоначального паспорта. Дополнительным критерием является вероятное обращение в ислам, что делает Катар одной из стран с наиболее сложными условиями получения гражданства в мире.

Ватикан

Ватикан, самое маленькое суверенное государство в мире, может похвастаться небольшим населением — около 450 граждан. Причиной столь небольшого количества являются строгие правила получения гражданства.

Ватикан предоставляет гражданство только при трех исключительных обстоятельствах:

если человек является кардиналом, проживающим в Ватикане или Риме;

если он служит дипломатом, представляющим Святой Престол;

или если он проживает в Ватикане в связи с работой в Католической Церкви.

Эти очень специфические условия делают Ватикан одним из самых сложных государств в мире для получения гражданства.

Лихтенштейн

Расположенное между Австрией и Швейцарией богатое микрогосударство Лихтенштейн с населением около 40 тысяч человек требует длительного периода времени для получения гражданства.

Иностранцы должны прожить в стране не менее 30 лет, прежде чем они получат право подать заявление на натурализацию. Однако этот период можно сократить до 10 лет с согласия общины. Кроме того, гражданство через брак с владельцем паспорта Лихтенштейна может ускорить процесс, позволяя получить заветную книжечку всего через пять лет.

Эти сложные условия делают Лихтенштейн одной из сложнейших стран мира для получения гражданства.

Бутан

В удаленном гималайском Королевстве Бутан действуют строгие правила въезда для туристов, а получить гражданство еще сложнее. Иностранцы, желающие иметь бутанское гражданство при условии, что у них нет бутанских родителей, должны прожить в стране не менее 20 лет перед подачей заявления. Они также должны продемонстрировать безупречное поведение в это время, воздерживаясь от любых негативных высказываний в адрес монархии Бутана.

Власти Бутана сохраняют за собой право отклонять заявления о предоставлении гражданства без объяснения причин, а гражданство может быть отозвано, если в будущем люди будут отзываться о короле или стране неблагоприятно.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия, богатая нефтью страна, в которой расположены самые святые места ислама — Мекка и Медина — имеет огромные препятствия для тех, кто хочет получить гражданство.

Потенциальные кандидаты должны проживать в стране не менее 10 лет и свободно владеть арабским языком. Кроме того, обязательными условиями являются отсутствие судимости и субъективная оценка того, что вас «в целом считают нравственным лицом».

Окончательное решение по заявлениям на получение гражданства остается за министром внутренних дел. Кроме того, Саудовская Аравия не признает двойное гражданство, что требует отказа от первоначального паспорта.

Кувейт

Соседний с Саудовской Аравией Кувейт, еще одна богатая нефтью страна, повторяет строгие критерии своего соседа для получения гражданства. Чтобы иметь право на натурализацию, люди должны проживать в Кувейте не менее 20 лет, свободно владеть арабским языком и исповедовать исламскую веру либо по рождению, либо по обращению.

Как и многие страны Персидского залива, Кувейт не признает двойного гражданства, что способствует его репутации одной из самых сложных стран мира для получения гражданства.

Швейцария

В Швейцарии, известной своими потрясающими пейзажами и высоким качеством жизни, существует один из самых строгих процессов получения гражданства в Европе.

Иностранцы, желающие получить швейцарское гражданство, должны проживать в стране не менее 10 лет и иметь вид на жительство категории «C». Владение одним из национальных языков Швейцарии (немецким, французским, итальянским или ретороманским) является обязательным.

Процесс натурализации включает в себя несколько этапов утверждения на федеральном, кантональном и общественном уровнях, каждый из которых имеет различные требования.

Приверженность Швейцарии этим строгим критериям способствует укреплению ее репутации как одной из стран мира, в которой труднее всего получить гражданство.

Китай

Китай, самая густонаселенная страна в мире, также устанавливает огромные барьеры для получения иностранцами гражданства. Китайский закон о гражданстве предоставляет иностранцам ограниченные возможности для его получения, в первую очередь по семейным связям или «другим законным причинам».

Закон остается намеренно расплывчатым, что усложняет процесс. Кроме того, в законе не предусмотрена конкретная продолжительность проживания. Сложные требования к получению китайского гражданства удерживают большинство иностранцев от его получения.

Северная Корея

В Северной Корее, таинственной и изолированной стране, которую часто называют «королевством-отшельником», существует один из самых загадочных процессов получения гражданства.

Хотя критерии получения гражданства КНДР недостаточно документально подтверждены, ответственность за его предоставление лежит на Президиуме Верховной Народной Ассамблеи.

Более того, Северная Корея не признает двойного гражданства, что делает ее одной из самых сложных стран для получения гражданства, хотя его желанность тоже сомнительна.

Япония

Япония, обладающая одним из самых мощных паспортов в мире, соблюдает строгие требования для натурализации. Иностранцы должны проживать в Японии непрерывно в течение не менее пяти лет и демонстрировать «порядочное поведение».

Способность обеспечивать себя в Японии имеет немаловажное значение, а участие в организациях, выступающих за свержение японского правительства, лишает людей права натурализации.

Япония не признает двойное гражданство, но требования к знанию языка сравнительно мягкие и требуют базового владения, пригодного для повседневной жизни.

УНІАН По материалам:

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