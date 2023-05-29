Названы топ-10 ETF, на которые стоит обратить внимание — Finance.ua

Названы топ-10 ETF, на которые стоит обратить внимание Сегодня 21:00 — Фондовый рынок

Прежде чем инвестировать, нужно сначала понять цели и свое отношение к рискам и уже потом делать портфель. ETF — это борщ из ценных бумаг, а инвестиционный портфель — стол, который инвестор накрывает для самого себя.

Об этом во время Invest Talk Summit рассказал Сергей Микулов — партнер iPlan.ua, автор блога «Баллады Экономного Рыцаря» и колонки НВ: Бизнес.

Десятка лучших ETF по притоку средств, согласно данным etf.com, выглядит следующим образом:

Вторая десятка, которая тоже достойна внимания:

«Это топ по популярности на рынке ETF, но вы должны понимать, что там не только розничные инвесторы, там большие работающие институты. Они также имеют пенсионные фонды, некоторые из них проводят спекулятивные операции, поэтому ориентироваться только на приток средств — это все равно что покупать топ-10 товаров супермаркета, которыми могут быть сигареты, водка, жевательная резинка, шоколадный батончик — сбалансированное питание из такого набора не сделаешь», — обратил внимание Микулов.

По его словам, в портфель инвестора следует положить активы, имеющие взаимную или нулевую или негативную корреляцию.

«На сегодняшний день это комбинация акций, долгосрочных облигаций и золота», — обратил внимание эксперт.

Чтобы понять, чего и сколько добавлять в портфель, нужно, понимая свои цели и отношение к рискам, воспользоваться дополнительными фильтрами.

Итак, топ-10 полезных ETF, на которые стоит обратить внимание, процентное соотношение нужно расставлять в соответствии с риском-профилем инвестора:

VTI, VEA, VWO — компонент акций;

BND, BNDX — компонент облигаций в обычные времена. В такой бурный период, как сейчас, лучшая замена — TLT;

GLDM — золото, которое стабилизирует портфель. Его можно прибавлять к 5%.

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Справка Finance.ua: * ETF — это Exchange Traded Fund или «фонд, торгующийся на бирже».

* в рамках ETF администратор собирает акции разных компаний по какому-либо признаку (например, компании, занимающиеся телекомом) и на их основе делает фонд.

* любой человек может приобрести акции этого фонда, став по факту владельцем всех акций, инвестированных фондом.

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