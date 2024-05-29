Названы страны Европы, которые выдали больше всего виз россиянам — Finance.ua

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Названы страны Европы, которые выдали больше всего виз россиянам

Мир
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Названы страны Европы, которые выдали больше всего виз россиянам
Названы страны Европы, которые выдали больше всего виз россиянам
Италия, Испания и Франция выдали больше всего шенгенских виз россиянам в 2023 году.
Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Еврокомиссией.
Как следует из статистики, в прошлом году россия вошла в первую пятерку стран по количеству заявлений на получение шенгенских виз вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко. В общей сложности было подано 520 тыс. заявлений на визу от граждан рф, из которых отказы были всего в 10,6% случаев.
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В Еврокомиссии отметили, что по сравнению с 2019 годом доля отказов по заявкам россиян выросла в 13 с лишним раз. Больше всего отказов россияне получили от Мальты (34,8%), Эстонии (31,7%), Швеции (29,6%), Австрии (26,4%) и Германии (20,5%).
Если говорить о количестве выданных виз, то лидируют Италия (134 тыс. за 9,2 тыс. отказов), Франция (99,5 тыс. виз и 9,5 тыс. отказов) и Испания (96,8 тысячи выданных виз).
Напомним, в марте Латвия приказала покинуть территорию страны тем гражданам рф, у которых там нет вида на жительство. Тем, кто откажется, пригрозили депортацией.
По материалам:
УНІАН
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