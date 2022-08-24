Названы сроки, когда Украина будет готова к вступлению в ЕС — Finance.ua
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Названы сроки, когда Украина будет готова к вступлению в ЕС

Казна и Политика
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Украина надеется, что уже к концу 2024 года будет готова вступить в Европейский союз.
Об этом сообщает правительственный портал.
В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров отметил, что в июне удалось добиться, чтобы ЕС отменил все пошлины и квоты на украинский экспорт. С июля заработал «транспортный безвиз», и на сегодняшний день выполнено уже около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС.
«До конца года будет введен „таможенный безвиз“. Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже к концу 2024 года мы планируем полностью быть готовы вступить в Европейский союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь», — добавил. он.
Напомним, ранее в правительстве говорили, что Украине не хватает от партнеров политической ясности по поводу следующих шагов по пути к вступлению в ЕС.
При этом ожидается, что в конце 2022 года Киев потребует от Брюсселя назвать сроки присоединения к блоку.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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