Названы средние цены на авто в Украине, Европе и США — Finance.ua

Названы средние цены на авто в Украине, Европе и США Сегодня 09:07 — Личные финансы

Из-за автомобильной инфляции в мире растут средние цены на новые автомобили.

США

Так, средний ценник на новый автомобиль в США скоро превысит 50 тысяч долларов. По крайней мере, так считают в компании Toyota. По словам экспертов, в США спрос снова превысит предложение, несмотря на возобновление поставок комплектующих.

Европа

Также растут цены на авто в Европе. За период с 2017 по 2022 годы новые автомобили подорожали примерно на 19%. Например, в Германии средняя стоимость нового автомобиля в 2022 году достигла отметки 53 525 евро (5 лет назад она составляла 44 908 евро). Это около 57 800 долларов по текущему курсу.

Украина

Возрастает средняя цена нового авто и в Украине. Так, по итогам 2022 года она выросла до отметки в 30,7 тыс. евро (около 33 400 долларов) и продолжает расти: в первом квартале текущего года цена достигла отметки в 34 тыс. евро (около 37 тыс. долларов).

На стоимость новых автомобилей влияет усложнение цепочек поставок и инфляция, отмечают эксперты.

Кстати, если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут. Купить зеленую карту быстро🚙

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.