Названы смартфоны с лучшими камерами в 2022 году — Finance.ua

Названы смартфоны с лучшими камерами в 2022 году

Названы смартфоны с лучшими камерами в 2022 году

Ultra-версия Samsung Galaxy S22. Специалисты портала XDA-Developers протестировали ряд смартфонов 2022 года, в которых производители отмечают качество фото- и видеосъемки. Так, по версии XDA , лучшим и универсальным решением является

Примечательно, что предшественник в лице Galaxy S21 Ultra удерживал этот же титул почти весь 2021 год. По словам экспертов, ни один смартфон не может похвастаться столь широким набором характеристик, как Galaxy S22 Ultra — от 120-градусного сверхширокоугольного объектива до 30-кратного масштабирования.

Основная камера в смартфоне представлена ​​большим 108-МП сенсором — все это дополняется сенсором ToF с лазерным автофокусом. При этом специалисты отметили среди минусов, что селфи на смартфоне обычно выглядят более темными. Но в целом Galaxy S22 Ultra является единственным лучшим универсальным решением на рынке.

Победители в других категориях:

лучшее дневное фото — Google Pixel 6 Pro;

лучшая камера для ночной съемки — Vivo X80 Pro;

лучшие портреты — Google Pixel 6&Pro;

лучшая селфи-камера — Vivo V21;

лучшая сверхширокоугольная камера — Oppo Find X5 Pro;

лучшая видеокамера — iPhone 13 Pro;

смартфон с лучшими функциями и ПО камеры — Xiaomi Mi 11 Ultra.

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