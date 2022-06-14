Названы смартфоны с лучшими камерами в 2022 году — Finance.ua
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Названы смартфоны с лучшими камерами в 2022 году

Сегодня 04:24Технологии&Авто
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Названы смартфоны с лучшими камерами в 2022 годуНазваны смартфоны с лучшими камерами в 2022 году
Специалисты портала XDA-Developers протестировали ряд смартфонов 2022 года, в которых производители отмечают качество фото- и видеосъемки. Так, по версии XDA, лучшим и универсальным решением является Ultra-версия Samsung Galaxy S22.
Примечательно, что предшественник в лице Galaxy S21 Ultra удерживал этот же титул почти весь 2021 год. По словам экспертов, ни один смартфон не может похвастаться столь широким набором характеристик, как Galaxy S22 Ultra — от 120-градусного сверхширокоугольного объектива до 30-кратного масштабирования.
Основная камера в смартфоне представлена ​​большим 108-МП сенсором — все это дополняется сенсором ToF с лазерным автофокусом. При этом специалисты отметили среди минусов, что селфи на смартфоне обычно выглядят более темными. Но в целом Galaxy S22 Ultra является единственным лучшим универсальным решением на рынке.

Победители в других категориях:

  • лучшее дневное фото — Google Pixel 6 Pro;
  • лучшая камера для ночной съемки — Vivo X80 Pro;
  • лучшие портреты — Google Pixel 6&Pro;
  • лучшая селфи-камера — Vivo V21;
  • лучшая сверхширокоугольная камера — Oppo Find X5 Pro;
  • лучшая видеокамера — iPhone 13 Pro;
  • смартфон с лучшими функциями и ПО камеры — Xiaomi Mi 11 Ultra.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: Portaltele
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