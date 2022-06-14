Названы смартфоны с лучшими камерами в 2022 году — Finance.ua

Специалисты портала XDA-Developers протестировали ряд смартфонов 2022 года, в которых производители отмечают качество фото- и видеосъемки. Так, по версии XDA, лучшим и универсальным решением является Ultra-версияSamsung Galaxy S22.
Примечательно, что предшественник в лице Galaxy S21 Ultra удерживал этот же титул почти весь 2021 год. По словам экспертов, ни один смартфон не может похвастаться столь широким набором характеристик, как Galaxy S22 Ultra — от 120-градусного сверхширокоугольного объектива до 30-кратного масштабирования.
Основная камера в смартфоне представлена большим 108-МП сенсором — все это дополняется сенсором ToF с лазерным автофокусом. При этом специалисты отметили среди минусов, что селфи на смартфоне обычно выглядят более темными. Но в целом Galaxy S22 Ultra является единственным лучшим универсальным решением на рынке.