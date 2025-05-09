Названы самые популярные в мире автомобильные бренды — Finance.ua

Названы самые популярные в мире автомобильные бренды Сегодня 18:33

Названы самые популярные в мире автомобильные бренды

В списке самых популярных в мире автомобильных брендов 2025 года с огромным отрывом лидирует Toyota. Об этом сообщает профильный портал Focus2Move

В первом квартале этого года Toyota продала 2,26 миллиона авто, тогда как показатели Volkswagen (занял второе место) составили 1,18 миллиона.

На четвертой позиции оказался еще один японский бренд — Honda, в то время как Nissan занял шестую позицию рейтинга. Среди китайских брендов наиболее популярным оказался BYD, а замыкает десятку Geely.

ТОП-10 самых популярных брендов 2025 года:

Toyota — 2,26 млн единиц (+4%);

Volkswagen — 1,18 млн (+2.6%);

Ford — 934 661 (-0.1%);

Honda — 899 358 (-6.4%);

Hyundai — 880285 (-0.1%);

Nissan — 804 691 (-4%);

Kia — 757 252 (+6%);

BYD — 727 252 (+21%);

Chevrolet — 692 036 (-3.3%);

Geely — 529690 (+65.2%).

УНІАН По материалам:

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