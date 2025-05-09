Названы самые популярные в мире автомобильные бренды — Finance.ua

Названы самые популярные в мире автомобильные бренды
В списке самых популярных в мире автомобильных брендов 2025 года с огромным отрывом лидирует Toyota. Об этом сообщает профильный портал Focus2Move.
В первом квартале этого года Toyota продала 2,26 миллиона авто, тогда как показатели Volkswagen (занял второе место) составили 1,18 миллиона.
На четвертой позиции оказался еще один японский бренд — Honda, в то время как Nissan занял шестую позицию рейтинга. Среди китайских брендов наиболее популярным оказался BYD, а замыкает десятку Geely.
ТОП-10 самых популярных брендов 2025 года:
- Toyota — 2,26 млн единиц (+4%);
- Volkswagen — 1,18 млн (+2.6%);
- Ford — 934 661 (-0.1%);
- Honda — 899 358 (-6.4%);
- Hyundai — 880285 (-0.1%);
- Nissan — 804 691 (-4%);
- Kia — 757 252 (+6%);
- BYD — 727 252 (+21%);
- Chevrolet — 692 036 (-3.3%);
- Geely — 529690 (+65.2%).
Поделиться новостью