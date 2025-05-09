Названы самые популярные в мире автомобильные бренды — Finance.ua

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Названы самые популярные в мире автомобильные бренды

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Названы самые популярные в мире автомобильные бренды
Названы самые популярные в мире автомобильные бренды
В списке самых популярных в мире автомобильных брендов 2025 года с огромным отрывом лидирует Toyota. Об этом сообщает профильный портал Focus2Move.
В первом квартале этого года Toyota продала 2,26 миллиона авто, тогда как показатели Volkswagen (занял второе место) составили 1,18 миллиона.
На четвертой позиции оказался еще один японский бренд — Honda, в то время как Nissan занял шестую позицию рейтинга. Среди китайских брендов наиболее популярным оказался BYD, а замыкает десятку Geely.
ТОП-10 самых популярных брендов 2025 года:
  • Toyota — 2,26 млн единиц (+4%);
  • Volkswagen — 1,18 млн (+2.6%);
  • Ford — 934 661 (-0.1%);
  • Honda — 899 358 (-6.4%);
  • Hyundai — 880285 (-0.1%);
  • Nissan — 804 691 (-4%);
  • Kia — 757 252 (+6%);
  • BYD — 727 252 (+21%);
  • Chevrolet — 692 036 (-3.3%);
  • Geely — 529690 (+65.2%).
По материалам:
УНІАН
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