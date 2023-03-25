Названы самые популярные смартфоны премиум-класса — Finance.ua

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Названы самые популярные смартфоны премиум-класса

Фондовый рынок
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Несмотря на то, что рынок смартфонов в 2022 году сократился на 12% из-за макроэкономических трудностей, продажи моделей премиум-класса (от 600 долларов), напротив, выросли на 1%.
На премиальный класс приходится 55% дохода от продаж всех смартфонов в мире. Такое произошло впервые в истории, утверждают аналитики из Counterpoint Research.
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Причин роста спроса на премиум-смартфоны несколько. Несмотря на жесткие рыночные условия в 2022 году, состоятельные потребители были менее восприимчивы к макроэкономическим трудностям, чем потребители из менее обеспеченных слоев населения. В результате продажи в премиальном сегменте выросли, а в начальном и среднем сегментах снизились.
Еще аналитики отмечают, что по мере того, как смартфоны становятся все более важными в жизни людей, последние готовы тратить больше на свои устройства и хранить их в течение более длительного периода времени.
Лидером премиум-сегмента в 2022 году стала компания Apple с долей в 75%. Причем по сравнению с 2021 годом ее продажи выросли на 6%.
Далее следуют Samsung с 16% (минус 5% продаж по сравнению с 2021 годом), Huawei с 3% (минус 44%), Xiaomi с 1% (минус 40%), Honor с 1% (плюс 110%) и Google с 1% (плюс 118%). На других игроков пришлось 3% (минус 19%).

История iPhone как история успеха Apple

По материалам:
itechua
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