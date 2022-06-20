Названы самые популярные смартфоны первой половины 2022 года — Finance.ua

Издание GSMArena обновило рейтинг самых популярных смартфонов по итогам первой половины 2022 года. Пользователей больше всего интересовала продукция Samsung — 4 из 10 моделей в списке принадлежат южнокорейскому производителю.
Согласно анализу, наибольшим спросом на сегодняшний день пользуется Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Эта модель рассчитана на тех, кто желает от смартфона максимум возможностей.
На второй строчке разместился «бюджетник» Redmi Note 11. Устройство почти ничем не отличается от прошлогоднего Note 10, но предлагает улучшенный процессор и быструю зарядку за те же деньги. Замыкает тройку лидеров «середнячек» Samsung Galaxy A53 с экраном 120 Гц и 5G.