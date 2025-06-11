Доставка посылок с помощью ракеты: Китай показал, как это происходит (видео) — Finance.ua

Доставка посылок с помощью ракеты: Китай показал, как это происходит (видео) Сегодня 22:00 — Технологии&Авто

В Китае частная ракетная компания SEPOCH успешно испытала транспортировку посылок из Taobao с помощью многоразовой ракеты.

Об этом сообщает Xinhua

SEPOCH выполнил доставку еще 29 мая. Тогда же ракета XZY-1 транспортировала более 20 кг посылок в ходе испытательного полета у восточного побережья Китая.

Для испытания была привлечена 26,8-метровая ракета из нержавеющей стали весом 57 тонн. Она пролетела 125 секунд и достигла высоты 2,5 километра. После этого успешно приземлилась вертикально на поверхность моря у провинции Шаньдун.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В то же время грузовой отсек ракеты размером 120 кубических метров рассчитан на груз до 10 тонн, что, теоретически, позволяет транспортировать автомобили или небольшие грузовики.

«Пакет доставлен, пожалуйста, проверьте! Экспериментальные параметры показывают, что состав экспресс-доставки соответствует ожидаемым стандартам огнестойкости, влагостойкости и амортизации», — написал основатель SEPOCH Вэй И своим друзьям после испытания.

В то же время Вэй признал, что в настоящее время расходы все еще слишком высоки для регулярных потребительских доставок, в связи с чем технология будет сначала использоваться для экстренных случаев, например оказания помощи при стихийных бедствиях.

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