Названы самые популярные модели авто, ввезенные в Украину по льготному растаможиванию — Finance.ua

Названы самые популярные модели авто, ввезенные в Украину по льготному растаможиванию

За период действия льготного растаможивания автомобилей во время военного положения украинцы купили и зарегистрировали более 94 тысяч автомобилей.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Как отмечается, средний год выпуска автомобилей — 2008, средняя цена ввезенного автомобиля — 4632 долларов. Общая сумма льгот налогов и пошлин превысила 10 млрд грн.

В топ-10 популярных моделей авто, ввозимых по льготному растаможиванию, вошли:

Volkswagen Passat (5654 авто); Volkswagen Golf (4542); Skoda Octavia (3483); Audi A6 (2414); Volkswagen Touran (2309); Renault Megane (2302); Audi A4 (2282); Opel Zafira (2088); Ford Focus (1863); Opel Astra (1782).

Напомним, в начале апреля Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Желающих приобрести автомобиль освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины во время растаможки.

По предварительным оценкам экспертов, из-за боевых действий в Украине безвозвратно потеряно более 500 тысяч автомобилей.

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