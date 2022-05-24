Названы самые популярные модели авто, ввезенные в Украину по льготному растаможиванию — Finance.ua

За период действия льготного растаможивания автомобилей во время военного положения украинцы купили и зарегистрировали более 94 тысяч автомобилей.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Как отмечается, средний год выпуска автомобилей — 2008, средняя цена ввезенного автомобиля — 4632 долларов. Общая сумма льгот налогов и пошлин превысила 10 млрд грн.
В топ-10 популярных моделей авто, ввозимых по льготному растаможиванию, вошли:
Volkswagen Passat (5654 авто);
Volkswagen Golf (4542);
Skoda Octavia (3483);
Audi A6 (2414);
Volkswagen Touran (2309);
Renault Megane (2302);
Audi A4 (2282);
Opel Zafira (2088);
Ford Focus (1863);
Opel Astra (1782).
Напомним, в начале апреля Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Желающих приобрести автомобиль освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины во время растаможки.
По предварительным оценкам экспертов, из-за боевых действий в Украине безвозвратно потеряно более 500 тысяч автомобилей.
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