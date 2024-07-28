Названы самые популярные дизельные авто в Украине — Finance.ua

Названы самые популярные дизельные авто в Украине Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Названы самые популярные дизельные авто в Украине

С января по июнь автопарк Украины пополнили 36,4 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 2% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Из них: 8,1 тыс. ед. новых (+34%) и 28,3 тыс. ед. б/у, ввезенных из-за границы (-9%).

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Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25% продаж, против 22% в I полугодии 2023 г.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 25%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

Топ-5 моделей новых дизельных легковушек:

Renault Duster — 2564 ед.;

VW Touareg — 496 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado — 475 ед.;

BMW X3 — 393 ед.;

Mitsubishi L200 — 351 ед.

Топ-5 импортированных подержанных дизельных авто:

Renault Megane — 2574 ед.;

Skoda Octavia — 2022 ед;

VW Passat — 1947 ед.;

Nissan Qashqai — 1485 ед.;

VW Golf — 1023 ед.

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