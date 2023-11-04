Названы самые ненадежные авто на вторичном рынке (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы самые ненадежные авто на вторичном рынке (инфографика)

Технологии&Авто
2
Названы самые ненадежные авто на вторичном рынке (инфографика)
Названы самые ненадежные авто на вторичном рынке (инфографика)
Никто из тех, кто покупает автомобиль с пробегом, совершенно точно не хотел бы купить проблемную машину. У каких автомобилей этот риск самый высокий, узнали эксперты издания WhatCar и страховой компании MotorEasy.
Авторам исследования пришлось опросить около 25 тыс. автовладельцев, обратившись к каждому из них с просьбой рассказать обо всех проблемах, с которыми они столкнулись за последние два года эксплуатации своих машин. В результате эксперты разделили их по сегментам и составили мини-рейтинги самых проблемных автомобилей на вторичном рынке.
Среди компактных автомобилей самыми ненадежными оказались Citroen C3 2010—2016 годов выпуска, Ford Fiesta 2002—2008 годов и Nissan Micra в версиях 2010—2016 годов выпуска.
Названы самые ненадежные авто на вторичном рынке (инфографика)
В сегменте хэтчбеков больше всего жалоб пришлось на бензиновые Opel Astra 2009−2015 годов выпуска и легендарный Volkswagen Golf, который не смог порадовать надежностью в версиях с дизельным двигателем 2003−2009 годов выпуска и в исполнении с бензиновым мотором образца 2009—2013.
Кстати , если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее. Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.