Названы самые ненадежные авто на вторичном рынке (инфографика) — Finance.ua

Названы самые ненадежные авто на вторичном рынке (инфографика) Сегодня 19:31 — Технологии&Авто

Названы самые ненадежные авто на вторичном рынке (инфографика)

Никто из тех, кто покупает автомобиль с пробегом, совершенно точно не хотел бы купить проблемную машину. У каких автомобилей этот риск самый высокий, узнали эксперты издания WhatCar и страховой компании MotorEasy.

Авторам исследования пришлось опросить около 25 тыс. автовладельцев, обратившись к каждому из них с просьбой рассказать обо всех проблемах, с которыми они столкнулись за последние два года эксплуатации своих машин. В результате эксперты разделили их по сегментам и составили мини-рейтинги самых проблемных автомобилей на вторичном рынке.

Среди компактных автомобилей самыми ненадежными оказались Citroen C3 2010—2016 годов выпуска, Ford Fiesta 2002—2008 годов и Nissan Micra в версиях 2010—2016 годов выпуска.

В сегменте хэтчбеков больше всего жалоб пришлось на бензиновые Opel Astra 2009−2015 годов выпуска и легендарный Volkswagen Golf, который не смог порадовать надежностью в версиях с дизельным двигателем 2003−2009 годов выпуска и в исполнении с бензиновым мотором образца 2009—2013.

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MMR По материалам:

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