Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники за последние 10 лет (инфографика) — Finance.ua

Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники за последние 10 лет (инфографика) Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники за последние 10 лет (инфографика)

Автомобильный портал Hot Cars перечислил самые надежные кроссоверы и внедорожники за последние 10 лет.

Lexus RX — самый надежный автомобиль класса SUV последнего десятилетия в мире. К такому выводу пришли эксперты портала HotCars, изучив представленные на рынке кроссоверы и внедорожники.

Надежность Lexus RX оценили в 82 балла из 100 возможных. К недостаткам этого японца его владельцы относят только перекрывающую обзор конструкцию задней части крыши.

Второе место в списке самых надежных SUV в мире занял внедорожник Toyota 4Runner с рейтингом 87 из 100 баллов. Из его недостатков владельцы выделяют лишь недостаточную мощность силового агрегата и слишком высокий расход топлива.

Третье место с рейтингом надежности 81 из 100 баллов у Ford Expedition. Это тоже беспроблемный внедорожник с относительно невысокой стоимостью обслуживания.

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