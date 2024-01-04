Названы самые надежные и ненадежные автомобили современности (фото) — Finance.ua

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Названы самые надежные и ненадежные автомобили современности (фото)

Технологии&Авто
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Названы самые надежные и ненадежные автомобили современности (фото)
Названы самые надежные и ненадежные автомобили современности (фото)
Американское издание Consumer Reports опубликовало свой традиционный ежегодный рейтинг качества авто. На его сайте названы самые надежные и ненадежные автомобили на рынке.
В рамках исследования были проанализированы данные о 330 000 автомобилях 30 различных марок, выпущенных с 2000 года. Их владельцы рассказали о возникших проблемах за последний год. Их разделили на 20 разных категорий: поломки силового агрегата, трансмиссии, тормозов, подвески, интерьера, мультимедиа и других узлов. На основе анализа неисправностей формируется рейтинг их надежности по 100-балльной шкале.
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Выяснилось, что у электромобилей отмечается на 79% больше неисправностей, чем у бензиновых и дизельных авто, а у заряжаемых гибридов — на 146%. Отмечаются неисправности электромоторов, батарей и зарядных устройств. В то же время обычные гибриды на 26% надежнее автомобилей с ДВС.
Самыми надежными оказались азиатские автопроизводители (63 из 100) — они опережают европейские (46) и американские (39) модели. Кроме того, отмечается, что седаны и хэтчбеки сейчас имеют более высокий рейтинг (57 из 100), чем кроссоверы (50), минивэны (45) и пикапы (41).
«Седаны потеряли популярность у потребителей, но как класс они очень надежны», — отметил директор автомобильного подразделения Consumer Reports Джейк Фишер.

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Лидером рейтинга стал концерн Toyota Motor: первое место занял Lexus с рейтингом 79, а второе — Toyota с показателем 76. На третью позицию довольно неожиданно вышел бренд Mini c индексом 71.
В десятку лидеров попали сразу шесть японских марок. В хвосте рейтинга оказались Chrysler (18 из 100), Mercedes-Benz (23) и Rivian (24).
Названы и самые надежные модели ХХ века. В ТОП 10 сразу семь моделей марки Toyota, в том числе и на первых четырех местах. Лидерами являются рамный внедорожник Toyota 4Runner и автомобиль Camry.

Самые надежные автомобили на рынке:

  1. Toyota 4Runner — 87 из 100.
  2. Toyota Camry Hybrid — 87.
  3. Toyota Camry — 86.
  4. Toyota RAV4 Prime — 84.
  5. BMW X5 — 82.
  6. Subaru Forester — 82.
  7. Toyota RAV4 — 80.
  8. Acura RDX — 80.
  9. Toyota Corolla — 77.
  10. Toyota Highlander Hybrid — 75.
Самые ненадежные автомобили на рынке — гибриды Chrysler Pacifica и Ford F-150, а также компактный кроссовер Volkswagen Taos.

ТОП 10 самых ненадежных моделей авто:

  1. Chrysler Pacifica Hybrid — 14 из 100.
  2. Volkswagen Taos — 18.
  3. Ford F-150 Hybrid — 19.
  4. Volvo XC60 — 21.
  5. Rivian R1T — 22.
  6. Nissan Frontier — 23.
  7. Jeep Grand Cherokee L — 23.
  8. Volkswagen Jetta — 25.
  9. Jeep Grand Cherokee — 26.
  10. Jeep Wrangler — 27.
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По материалам:
Фокус
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