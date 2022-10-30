Названы самые дешевые места в мире для жизни в 2022 году — Finance.ua

Названы самые дешевые места в мире для жизни в 2022 году Сегодня 15:01 — Личные финансы

Названы самые дешевые места в мире для жизни в 2022 году

Доступность часто является наиболее влиятельным фактором при выборе страны для путешествий или даже для переезда. В какой стране мира дешевле всего жить в 2022 году? Рассказываем о ТОП-4 странах с невысокой стоимостью жизни.

В рейтинге издания International Living учтены расходы на продукты, аренду жилья, коммунальные услуги, питание, посещение спортзала, транспорт и путешествия, а также непредвиденные расходы, связанные с проживанием за границей.

4. Камбоджа

Небольшая страна Юго-Восточной Азии Камбоджа имеет одну из самых быстрорастущих экономик в мире, а столица страны Пномпень превратилась в шумный город, полный небоскребов, торговых центров и ресторанов. Сейчас Пномпень — самый дорогой город в Камбодже, а жизнь в других городах страны обойдется дешевле на 10-25%.

Аренда жилья в столице достаточно доступна, однокомнатную квартиру в самом центре города можно арендовать менее чем за $500 в месяц. До $1000 в месяц может потратить один человек на питание в недорогих ресторанах или готовя еду дома. Вы также можете поесть в местных ресторанах менее чем за $5 США или выпить немного местного ангкорского пива в баре примерно за $1 за бутылку.

Аренда жилья в небольших городах дешевле. К примеру, Баттамбанг, второй по величине город Камбоджи, расположенный недалеко от границы с Таиландом. Аренда однокомнатной квартиры здесь обойдется от $225.

Живя здесь, вы окажетесь в классическом французском городе колониальной эпохи; центр города усеян художественными галереями, интересной архитектурой и отличными ресторанами. Баттамбанг достаточно маленький и равнинный, здесь можно легко передвигаться пешком или на велосипеде.

Медицинское обслуживание в Камбодже в последнее время улучшилось, в стране появилась первая больница, аккредитованная JCI, что означает самый высокий уровень медицинского обслуживания по американским стандартам. Королевская больница Пномпеня предлагает полное обследование организма с ЭКГ и анализам за $115. Врачи в частных клиниках берут за консультации всего $5, но визит к англоязычному врачу будет стоить около $25.

Камбоджа использует две валюты, но основной является доллар США. Доллары можно снять в большинстве банкоматов. За исключением мелких покупок на рынке или уличной еды, большинство товаров можно оплатить долларами.

3. Боливия

Боливия — не та страна, которая часто появляется в новостях. Это маленькое американское государство зажато между Перу, Аргентиной, Бразилией, Чили и Парагваем с богатой культурой коренных жителей. Города Боливии балансируют между традициями, историей и современными удобствами. Климат здесь умеренный в течение большей части года.

Боливия имеет один из самых низких уровней стоимости жизни. Аренда хорошей квартиры в хорошем районе здесь обойдется от $200. Пообедать в недорогом ресторане можно за $2, а выпить кофе в кафе стоит 75 центов. Недельный запас продуктов на двоих обойдется в 20 долларов, а все ежемесячные коммунальные услуги стоят 50 долларов.

Поездка на такси в любую точку города стоит примерно $1,50, авиаперелет через всю страну $45.

Визит к врачу первичной медицинской помощи в Боливии стоит $15, а к специалисту — $30, медицинская страховка в частном медучреждении доступна за $100 в месяц.

Дешевым в Боливии является и туризм, страна предлагает достаточно много уникальных достопримечательностей. Вы можете пойти в поход в Анды или изучить джунгли Амазонки.

2. Бали

Тропический индонезийский остров Бали является не только одним из самых красивых мест на Земле, но и одним из самых дешевых. Поскольку Бали является популярным международным местом отдыха на протяжении десятилетий, здесь можно жить на любой бюджет.

Меблированные дома с двумя спальнями, собственными дворами и частными бассейнами стоят от 450 до 800 долларов в месяц, в то время как арендовать квартиру с тремя спальнями в популярных престижных районах можно за $550-1500 в месяц.

Поселок Убуд предлагает высокое качество жизни по более низким ценам, чем на южных курортах. Однокомнатные квартиры здесь стоят меньше 300 долларов в месяц, а в самом городке есть большой выбор ресторанов, где можно приобрести блюда местной кухни до трех долларов. Также при выборе места жительства можно обратить внимание на городки Амед или Канди Даса — здесь можно обеспечить себе хорошее качество жизни за умеренную цену.

Что касается передвижения, большинство жителей Бали имеют свои мотоциклы или автомобили. Нанять личного водителя можно за $25-30 в день. Независимо от того, каким видом транспорта вы пользуетесь, Бали — это небольшой остров, и передвижение по нему не будет дорогим.

1. Вьетнам

Хороший уровень жизни во Вьетнаме можно обеспечить себе за $1500 в месяц. В таких популярных среди эмигрантов городах, как Хойан и Нячанг, однокомнатные квартиры можно арендовать всего за $300 в месяц. Хотя коммунальные услуги часто не включены в арендную плату, они не обойдутся слишком дорого.

Что касается питания, то местные фрукты, овощи и мясо на рынке можно купить очень дешево. За пакет свежих продуктов с фермы здесь можно отдать не больше двух долларов. В супермаркетах цены немного выше. Порция местной еды в недорогих местных ресторанах обойдется в $1,5, а обед на двоих в местном ресторане обычно стоит менее $10, включая пиво или безалкогольные напитки.

Проезд по городу на общественном транспорте стоит здесь около $0,31, хотя в небольших городах и сельской местности количество автобусов ограничено. Доступным способом передвижения также является такси.

Развлечения во Вьетнаме также дешевы, сходить здесь в кино можно за $4, поход в музеи по всей стране стоит $2-3. Посещение фитнес-клуба стоит от $25 в месяц.

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