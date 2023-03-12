Названы самые дешевые и самые дорогие города Европы для отдыха в 2023 году — Finance.ua

Названы самые дешевые и самые дорогие города Европы для отдыха в 2023 году Сегодня 18:29 — Личные финансы

Названы самые дешевые и самые дорогие города Европы для отдыха в 2023 году

Туристические эксперты предупредили туристов о самых дорогих и самых дешевых европейских городах для отдыха в 2023 году.

Как пишет Express , в этом году на фоне экономического кризиса, охватившего большинство стран мира, туристам следует более тщательно подходить к выбору места для отдыха. Тем же, кто хочет сэкономить, рекомендуют обратить внимание на менее популярные направления.

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«Изучение городов, которые могут быть не самыми популярными вариантами, может стать отличным способом получить максимальную отдачу от потраченных средств, а также получить новые романтические и культурные впечатления для вас и ваших близких», — отметил представитель одной из крупных британских туристических фирм.

При этом туристам предлагают обращать внимание не только на расстояние до пункта назначения от мест постоянного проживания, но и на тамошние цены, ведь нередко по направлениям с дешевыми авиабилетами могут быть более высокие расходы на питание, проживание и другие сопутствующие расходы.

Топ-10 самых доступных городов Европы для отдыха в 2023 году:

1. Подгорица, Черногория.

2. Скопье, Северная Македония.

3. Дебрецен, Венгрия.

4. Сегед, Венгрия.

5. Варшава, Польша.

6. София, Болгария.

7. Люблин, Польша.

8. Тузла, Босния и Герцеговина.

9. Белград, Сербия.

10. Прага, Чехия.

Топ-10 самых дорогих городов Европы для отдыха в 2023 году:

1. Цуг, Швейцария.

2. Цюрих, Швейцария.

3. Рейкьявик, Исландия.

4. Тромсе, Норвегия.

5. Базель, Швейцария.

6. Копенгаген, Дания.

7. Осло, Норвегия.

8. Лозанна, Швейцария.

9. Женева, Швейцария.

10. Ставангер, Норвегия.

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УНІАН По материалам:

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