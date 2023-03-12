Названы самые дешевые и самые дорогие города Европы для отдыха в 2023 году — Finance.ua
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Названы самые дешевые и самые дорогие города Европы для отдыха в 2023 году

Личные финансы
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Названы самые дешевые и самые дорогие города Европы для отдыха в 2023 году
Названы самые дешевые и самые дорогие города Европы для отдыха в 2023 году
Туристические эксперты предупредили туристов о самых дорогих и самых дешевых европейских городах для отдыха в 2023 году.
Как пишет Express, в этом году на фоне экономического кризиса, охватившего большинство стран мира, туристам следует более тщательно подходить к выбору места для отдыха. Тем же, кто хочет сэкономить, рекомендуют обратить внимание на менее популярные направления.
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«Изучение городов, которые могут быть не самыми популярными вариантами, может стать отличным способом получить максимальную отдачу от потраченных средств, а также получить новые романтические и культурные впечатления для вас и ваших близких», — отметил представитель одной из крупных британских туристических фирм.
При этом туристам предлагают обращать внимание не только на расстояние до пункта назначения от мест постоянного проживания, но и на тамошние цены, ведь нередко по направлениям с дешевыми авиабилетами могут быть более высокие расходы на питание, проживание и другие сопутствующие расходы.

Топ-10 самых доступных городов Европы для отдыха в 2023 году:

1. Подгорица, Черногория.
2. Скопье, Северная Македония.
3. Дебрецен, Венгрия.
4. Сегед, Венгрия.
5. Варшава, Польша.
6. София, Болгария.
7. Люблин, Польша.
8. Тузла, Босния и Герцеговина.
9. Белград, Сербия.
10. Прага, Чехия.
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Топ-10 самых дорогих городов Европы для отдыха в 2023 году:

1. Цуг, Швейцария.
2. Цюрих, Швейцария.
3. Рейкьявик, Исландия.
4. Тромсе, Норвегия.
5. Базель, Швейцария.
6. Копенгаген, Дания.
7. Осло, Норвегия.
8. Лозанна, Швейцария.
9. Женева, Швейцария.
10. Ставангер, Норвегия.
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По материалам:
УНІАН
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