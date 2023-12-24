Названы самые безопасные города мира для посещения в 2024 году — Finance.ua

Названы самые безопасные города мира для посещения в 2024 году Сегодня 18:46 — Мир

Названы самые безопасные города мира для посещения в 2024 году

Каким бы привлекательным ни казался тот или иной город мира, туристам никогда не стоит идти на компромисс в вопросах безопасности.

Новый опрос Berkshire Hathaway Travel Protection определил самые безопасные города мира для посещения в 2024 году, основываясь в первую очередь на общем уровне безопасности, уровне преступности и угрозе стихийных бедствий. Эти города предлагают туристам невероятные достопримечательности и впечатления при самом высоком уровне безопасности, пишет Travel Off Path.

Читайте также Лучшие и самые дешевые зимние туристические направления Европы

Возглавил рейтинг главный город американского штата Гавайи Гонолулу — экзотическое место отдыха с белоснежными пляжами и густыми лесами, что привлекает путешественников со всего мира. Этот город считается самым безопасным городом в мире из-за низкого уровня преступности.

Эксперты отмечают, что строгие законы Гонолулу в отношении оружия и высокий уровень жизни способствуют низкому уровню преступности, а самая большая угроза безопасности туристов здесь заключается в укусах рыб и самом океане.

Однако даже несмотря на это туристов призывают сохранять бдительность. Эксперты подчеркивают, что совершенно глупо будет отправляться в поход в одиночку или купаться в океане ночью. При этом гостям советуют всегда спрашивать совета у местных жителей, прежде чем отправиться на неизведанную территорию.

Читайте также Названы самые «неиспорченные» туристами страны мира

Вторую строчку в рейтинге занял Монреаль — один из самых больших городов Канады, где туристы могут насладиться ресторанами, пляжами и яркой ночной жизнью, а также архитектурой во французском стиле.

Монреаль сейчас считается вторым по безопасности городом в мире с низким индексом серьезности преступности, где особенно спокойно будут себя чувствовать соло-туристки.

Впрочем, несмотря на низкий уровень насилия, в Монреале случаются мелкие кражи, поэтому туристам советуют держать свои личные вещи под рукой. Также здесь есть риск стихийных бедствий, включая зимние ледяные бури и землетрясения.

Читайте также В ЕС выбрали новую столицу «умного» туризма

Третье место в рейтинге заняла столица Исландии Рейкьявик — здесь настолько безопасно, что у страны фактически нет армии, а полицейские патрулируют улицы без оружия.

Наибольшую угрозу в Исландии несут стихийные бедствия. Например, в ноябре и декабре 2023 г. в Рейкьявике и окрестностях наблюдался всплеск сейсмической и вулканической активности.

Топ-10 самых безопасных городов мира для путешествий в 2024 году

1. Гонолулу, Гавайи, США.

2. Монреаль, Канада.

3. Рейкьявик, Исландия.

4. Сидней, Австралия.

5. Амстердам, Нидерланды.

6. Дубай, ОАЭ.

7. Копенгаген, Дания.

8. Лондон, Англия.

9. Сеул, Южная Корея.

10. Венеция, Италия.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.