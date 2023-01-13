Названы первые города, где будут восстанавливать уничтоженное россиянами жилье — Finance.ua

Названы первые города, где будут восстанавливать уничтоженное россиянами жилье Сегодня 09:49 — Казна и Политика

Названы первые города, где будут восстанавливать уничтоженное россиянами жилье

Жилые дома в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузова и Мила Киевской области отстроят в рамках платформы United24.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что на платформе United24 была собрана большая часть суммы, необходимой для восстановления. Шмыгаль написал, что на этой неделе правительство направило первые 465 млн грн, чтобы начать восстановление уже сейчас.

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«Восстановим и отстроим все, что враг повредил и разрушил. Уже сейчас понимаем, где взять 110 млрд грн на восстановление в этом году. 2023 год станет годом нашей победы и годом начала нашего великого восстановления», — добавил он.

Напомним, платформа United24 начала работу 5 мая. За первую неделю на счета Национального банка Украины, закрепленные за профильными министерствами, поступило 25 804 580 долларов.

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