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Названы отрасли, где зарплату в вакансиях указывают реже всего

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Чаще зарплату в вакансиях скрывают в сфере банков
Чаще зарплату в вакансиях скрывают в сфере банков
Наименее прозрачными в оплате труда оказались вакансии в сфере банков, инвестиций и лизинга. Здесь зарплату указывают только в 31% объявлений о работе.
Об этом сообщили эксперты robota.ua во время презентации нового сервиса «Прозрачная работа», благодаря которому можно узнать медианную зарплату в Украине для разных специальностей, а также средние зарплатные ожидания кандидатов.
В тройку сфер, где зарплату скрывают, также вошли:
  • IT — 44% вакансий с указанной зарплатой;
  • некоммерческие и общественные организации — 45%;
  • маркетинг, реклама и PR — 52%;
  • HR и бизнес-тренеры — 54%.

Где зарплату указывают чаще всего

В общей сложности около 73% работодателей готовы открыто сообщать уровень оплаты труда еще на этапе размещения вакансии.
Самый высокий уровень прозрачности зафиксировали в сфере науки, образования, культуры, шоу-бизнеса и развлечений — там зарплату отмечают в каждой вакансии.
Также высокий уровень открытости демонстрируют государственные учреждения и органы местного самоуправления, а также вакансии в сфере безопасности и силовых структур.
Где зарплату указывают чаще всего
Где зарплату указывают чаще всего, Данные: "Прозора робота"
До этого Finance.ua отмечал, что операторы БПЛА, военнослужащие, авиатехники, спасатели и сетевые инженеры получают самую высокую медианную зарплату в Украине. Среди городов первенство по уровню оплаты труда занимает Киев.
Также мы сообщали, что наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и фактическими предложениями работодателей зафиксирован в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Там компании готовы платить в среднем на 40,5 тыс. грн больше, чем ожидают сами кандидаты.
По материалам:
Finance.ua
РаботаСредняя зарплата
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