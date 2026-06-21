Названы отрасли, где зарплату в вакансиях указывают реже всего Сегодня 18:17

Чаще зарплату в вакансиях скрывают в сфере банков

Наименее прозрачными в оплате труда оказались вакансии в сфере банков, инвестиций и лизинга. Здесь зарплату указывают только в 31% объявлений о работе.

Об этом сообщили эксперты robota.ua во время презентации нового сервиса «Прозрачная работа», благодаря которому можно узнать медианную зарплату в Украине для разных специальностей, а также средние зарплатные ожидания кандидатов.

В тройку сфер, где зарплату скрывают, также вошли:

IT — 44% вакансий с указанной зарплатой;

некоммерческие и общественные организации — 45%;

маркетинг, реклама и PR — 52%;

HR и бизнес-тренеры — 54%.

Где зарплату указывают чаще всего

В общей сложности около 73% работодателей готовы открыто сообщать уровень оплаты труда еще на этапе размещения вакансии.

Самый высокий уровень прозрачности зафиксировали в сфере науки, образования, культуры, шоу-бизнеса и развлечений — там зарплату отмечают в каждой вакансии.

Также высокий уровень открытости демонстрируют государственные учреждения и органы местного самоуправления, а также вакансии в сфере безопасности и силовых структур.

Где зарплату указывают чаще всего, Данные: "Прозора робота"

До этого Finance.ua отмечал , что операторы БПЛА, военнослужащие, авиатехники, спасатели и сетевые инженеры получают самую высокую медианную зарплату в Украине. Среди городов первенство по уровню оплаты труда занимает Киев.

Также мы сообщали , что наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и фактическими предложениями работодателей зафиксирован в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Там компании готовы платить в среднем на 40,5 тыс. грн больше, чем ожидают сами кандидаты.

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