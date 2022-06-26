Названы наиболее продаваемые смартфоны в мире — Finance.ua

Названы наиболее продаваемые смартфоны в мире 26.06.2022, 00:21 — Технологии&Авто

Аналитическая компания Counterpoint Research обновила рейтинг продаж отдельно взятых моделей смартфонов. По итогам апреля половину списка из десяти самых успешных устройств заняли гаджеты Apple — лидер рейтинга сильно оторвался от конкурентов.

Первую строчку списка заняла базовая версия iPhone 13, на долю которой пришлось 5,5% от всех смартфонов, учтенных статистикой продаж. За ней следуют iPhone 13 Pro Max (3,4%), iPhone 13 Pro (1,8%) и прошлогодний iPhone 12 (1,6%). Седьмым в списке стал iPhone SE (2022) с показателем в 1,4%.

«Недавно выпущенный iPhone SE (2022) вошел в топ-10 с трехзначным ежемесячным темпом роста. Новинка заняла седьмое место и после округления ее доля составляла 1,4 процента. Модель особенно хорошо зарекомендовала себя в Японии, где она возглавила чарты продаж, заняв 18% местного рынка смартфонов в отличие от США», — отмечает Counterpoint.

Лучшим среди Android-устройств и пятым в общем зачете стал флагманский Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (1,5%). Кроме него, в рейтинг топ-10 попали еще три смартфона компании: Galaxy A13 (1,4%), Galaxy A03 Core (1,4%) и Galaxy A53 5G (1,3%). Замкнул список Redmi Note 11 LTE (1,3%).

Технофан По материалам:

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