Названы наиболее и наименее надежные дешевые кроссоверы из Китая — Finance.ua

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Названы наиболее и наименее надежные дешевые кроссоверы из Китая

Технологии&Авто
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Названы наиболее и наименее надежные дешевые кроссоверы из Китая
Названы наиболее и наименее надежные дешевые кроссоверы из Китая
В Китае определили лучшие доступные кроссоверы местного производства. Рейтинг надежности недорогих моделей бюджетного сегмента составила Китайская сеть качества, созданная Государственной администрацией рынка.
Он был опубликован на сайте этой организации.
В рейтинг включили 19 бюджетных кроссоверов стоимостью до 100 000 юаней ($13 800) в базовой версии. Эксперты проанализировали количество дефектов и неисправностей автомобилей, а также зарегистрированных жалоб от клиентов.
При неполадках автомобилям начисляют штрафные баллы. Соответственно, самые надежные кроссоверы из Китая имеют меньше всего очков.

Самые надежные китайские кроссоверы

В этом году лидер рейтинга не изменился. Самый надежный китайский кроссовер бюджетного класса — GAC Trumpchi GS3, набравший 140 баллов и победивший второй раз подряд.
Второе место занял Changan CS35 Plus (141 балл), а третье — Geely Icon (143). В пятерку лучших попали Geely Coolray (161 балл) и Kaiyi X3 Pro (163).

Худшие китайские кроссоверы

Худшими стали Zotye T300 (232 балла), Livan X3 Pro и BAW BJ212 (по 209).
Также не слишком хорошо проявили себя JAC JS4 (198 баллов), Chery Tiggo 2 Pro (187) и Tiggo 4 Pro (188).
По материалам:
Фокус
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