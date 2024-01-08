Названы лучшие видеокарты 2023 года по соотношению «цена-качество» — Finance.ua

Названы лучшие видеокарты 2023 года по соотношению «цена-качество» Сегодня 07:51 — Фондовый рынок

Названы лучшие видеокарты 2023 года по соотношению «цена-качество»

На популярном интернет-ресурсе PC Gamers появился материал, в котором специалисты собрали топ видеокарт, выпущенных за последние 12 месяцев, предлагающих лучшее соотношение цены и качества.

Всего в топ попало три модели. Первая — Nvidia RTX 4070, у которой, по словам экспертов, практически не было конкурентов. В плане производительности она не уступает RTX 3080, при этом сама видеокарта очень холодная, тихая и максимально энергоэффективная. А с технологией DLSS 3 и Frame Generation она так и вовсе превращается в настоящего монстра.

Еще одна отличная видеокарта, выпущенная в 2023 году — это AMD Radeon RX 7800 XT. Эта модель подходит для 2К-гейминга при максимальных настройках графики. Во многих играх она превосходит RTX 4070, чего, впрочем, не скажешь о производительности с трассировкой лучей.

Лучшей видеокартой для игр в 1080p назвали AMD Radeon RX 7600. Она не обеспечивает революционную производительность, но при цене в 269 долларов это самая дешевая видеокарта нового поколения и является хорошей обновкой Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060.

Ранее специалисты Hardware Unboxed составили рейтинг лучших видеокарт на 2023 год: от очень дорогих до самых дешевых. Отмечается, что сейчас ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт стала заметно лучше, поэтому хорошее время для сборки игрового ПК.

А магазин игр Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди ее пользователей. Как выяснилось, число игроков с Windows 11 стремительно растет, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

УНІАН По материалам:

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