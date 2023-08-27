Названы лучшие спортивные автомобили 2023 года — Finance.ua

Названы лучшие спортивные автомобили 2023 года Сегодня 03:25 — Технологии&Авто

Британские эксперты назвали 10 самых лучших спортивных автомобилей. Все эти модели можно приобрести новыми в 2023 году.

Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Спортивные автомобили оснащаются мощными двигателями и доставляют больше удовольствия от вождения, чем обычные модели. Такие авто покупают любители быстрой езды.

В рейтинге представлены лучшие спортивные автомобили. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

Топ 10 лучших спортивных автомобилей 2023 года:

10. Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Porsche Panamera 4 E-Hybrid является великолепной альтернативой другим роскошным седанам. Эта модель имеет небольшой расход топлива, но предлагает отличную динамику.

Плюсы:

отличная динамика;

роскошный интерьер;

низкий уровень вредных выбросов.

Минусы:

высокая стоимость;

неудобная информационно развлекательная система;

не такой быстрый, как версии Turbo и Turbo S.

9. Audi RS6 Avant

Несмотря на высокий уровень практичности и емкий багажник, Audi RS6 Avant является настоящим спорткаром. У этой модели очень мощный двигатель, а полный привод дает отличное сцепление во время разгона.

Плюсы:

быстрый разгон с места;

высокий уровень практичности;

роскошный интерьер.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система;

не самая быстрая коробка.

8. Mercedes-AMG E63 S Estate

Mercedes-AMG E63 S Estate является прямым конкурентом Audi RS6 Avant, но эта модель еще роскошнее и мощнее. Также у этого автомобиля очень приятный звук двигателя.

Плюсы:

приятный звук двигателя;

мощный двигатель;

приятная управляемость.

Минусы:

не самая комфортная подвеска;

высокая стоимость;

плохая шумоизоляция.

7. BMW M 5 Competition

BMW M 5 Competition быстрее и комфортнее многих своих соперников. Этот заряженный седан имеет отточенную управляемость, которая доставляет много удовольствия от вождения.

Плюсы:

мощный двигатель;

отличное сцепление с дорогой;

высокое качество сборки.

Минусы:

высокая стоимость;

ненадежный двигатель;

не самый лучший звук двигателя.

6. BMW M440i

BMW M440i не такой быстрый, как топовая модификация M 4 , но это купе заметно комфортнее. Спорткар отличается отточенной управляемостью и комфортной адаптивной подвеской.

Плюсы:

приятная управляемость;

отличная динамика;

много места на заднем ряду сидений.

Минусы:

некрасивый дизайн;

небольшой багажник;

плохая шумоизоляция.

5. BMW M240i

BMW M240i предлагает приятную управляемость и отличную информационно-развлекательную систему. Также этот автомобиль значительно дешевле «старших» моделей.

Плюсы:

мощный двигатель;

удобная информационно-развлекательная система;

приятная управляемость.

Минусы:

жесткая подвеска;

плохая шумоизоляция;

не самый практичный.

4. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Эксперты заявили, что Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio является одним из лучших спортивных седанов для езды по извилистым дорогам. Эта модель также обладает отличным звуком двигателя и красивым экстерьерным дизайном.

Плюсы:

мощный двигатель;

приятная управляемость;

комфортная подвеска.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

не лучшие тормоза;

нестабильная работа по контролю устойчивости.

3. BMW M 3

BMW M 3 предлагает отточенную управляемость и мощный двигатель. Также этот автомобиль приятно удивляет высоким качеством материалов в интерьере.

Плюсы:

отличная динамика;

комфортная подвеска;

роскошный интерьер.

Минусы:

не самый приятный звук двигателя;

высокая стоимость покупки;

высокая цена обслуживания.

2. Audi E-tron GT

Audi E-tron GT имеет отличную динамику и красивый дизайн экстерьера. Также этот электромобиль достаточно удобен для повседневного использования.

Плюсы:

быстрая зарядка;

приятная управляемость;

богатое оснащение.

Минусы:

не самый просторный интерьер;

громкий звук работы электромотора

1. Porsche Taycan

Porsche Taycan сочетает в себе удовольствие от вождения и высокий уровень практичности, особенно в версии Cross Turismo. Топовые модификации Turbo и Turbo S имеют отличную динамику, а также предлагают приятную управляемость.

Плюсы:

отличная динамика;

много места на заднем ряду сидений;

роскошный интерьер.

Минусы:

нет некоторых важных опций;

небольшой запас хода;

не самый большой багажник.

Фокус По материалам:

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