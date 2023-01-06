Названы лучшие смартфоны 2022 года — Finance.ua

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Названы лучшие смартфоны 2022 года

Технологии&Авто
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Специалисты Gizchina назвали пять лучших смартфонов этого года. В списке есть китайские и другие модели.
1. На первом месте располагается смартфон американской технологической корпорации Google Pixel 7 Pro, который получился более производительным, чем его предшественники. Аппарат порадовал многочисленных потребителей отличным качеством изображений с камеры, оригинальным дизайном и отличной поддержкой программного обеспечения со стороны компании.
Названы лучшие смартфоны 2022 года
2. На второй позиции располагается iPhone 14 Pro Max. Среди достоинств смартфона эксперты выделили особенности камеры. Они оценили видеосъемку в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду с задней и передней панели. Мобильный гаджет «яблочного» производителя продемонстрировал высокую работоспособность и хорошую автономность.
Названы лучшие смартфоны 2022 года
3. Тройку лидеров замыкает смартфон южнокорейской компании Samsung Galaxy S23 Ultra. Он примечателен наличием симпатичного дизайна, эксклюзивного набора камер и функцией поддержки внедренного стилуса S-Pen.
Названы лучшие смартфоны 2022 года
4. Следом в составленном специалистами рейтинге идет девайс китайской марки Xiaomi 12S Ultra с флагманской производительностью, самобытным оформлением и отличными качеством камер, над разработкой которых работали вместе с сотрудниками фирмы из КНР инженеры Leica.
Названы лучшие смартфоны 2022 года
5. На последней позиции списка находится еще один смартфон технологического бренда из Поднебесной — OnePlus 10 Pro с инновационным экраном LTPO с разрешением QHD+, калиброванным HasselBlad и процессором Snapdragon 8 Gen 1.
Названы лучшие смартфоны 2022 года
По материалам:
itechua
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