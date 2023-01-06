Названы лучшие смартфоны 2022 года — Finance.ua

Названы лучшие смартфоны 2022 года 06.01.2023, 00:38 — Технологии&Авто

Специалисты Gizchina назвали пять лучших смартфонов этого года. В списке есть китайские и другие модели.

1. На первом месте располагается смартфон американской технологической корпорации Google Pixel 7 Pro, который получился более производительным, чем его предшественники. Аппарат порадовал многочисленных потребителей отличным качеством изображений с камеры, оригинальным дизайном и отличной поддержкой программного обеспечения со стороны компании.

2. На второй позиции располагается iPhone 14 Pro Max. Среди достоинств смартфона эксперты выделили особенности камеры. Они оценили видеосъемку в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду с задней и передней панели. Мобильный гаджет «яблочного» производителя продемонстрировал высокую работоспособность и хорошую автономность.

3. Тройку лидеров замыкает смартфон южнокорейской компании Samsung Galaxy S23 Ultra. Он примечателен наличием симпатичного дизайна, эксклюзивного набора камер и функцией поддержки внедренного стилуса S-Pen.

4. Следом в составленном специалистами рейтинге идет девайс китайской марки Xiaomi 12S Ultra с флагманской производительностью, самобытным оформлением и отличными качеством камер, над разработкой которых работали вместе с сотрудниками фирмы из КНР инженеры Leica.

5. На последней позиции списка находится еще один смартфон технологического бренда из Поднебесной — OnePlus 10 Pro с инновационным экраном LTPO с разрешением QHD+, калиброванным HasselBlad и процессором Snapdragon 8 Gen 1.

itechua По материалам:

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