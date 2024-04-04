Названы лучшие руководители розничного бизнеса в банковской сфере — FinAwards Сегодня 13:21 — Кредит&Депозит

Названы лучшие руководители розничного бизнеса в банковской сфере — FinAwards

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.

В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучший руководитель розничного бизнеса

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший руководитель розничного бизнеса». Честь получить это звание от FinAwards имеют специалисты, обладающие исключительными управленческими навыками руководства в розничной сфере, способствуя успешному развитию бизнеса.

Заместитель Председателя Правления АО ПУМБ Дмитрий Полищук. Пальму первенства и высшее звание получил

СЕО Treeum Валерия Лунева (слева) и Заместитель Председателя Правления АО ПУМБ Дмитрий Полищук (справа) с наградой FinAwards

Дмитрий Мусиенко и Заместитель председателя правления, ответственный за розничный бизнес Ощадбанка Антон Тютюн. Далее в ТОП-3 расположились Член правления по розничному бизнесу ПриватБанка и Заместитель председателя правления, ответственный за розничный бизнес Ощадбанка

О победителе:

У Дмитрия Полищука 18-летний опыт работы в банковской сфере, из них 13 проработал в «Ренессанс Капитал» и ПУМБ.

Карьерный путь начал в «Ренессанс Капитал» в 2006 году с позиции менеджера регионального развития банка. За 8 лет вырос до заместителя Председателя Правления по розничным продажам.

С 2015 года Дмитрий занимал в ПУМБ должность директора Департамента розничных партнерских продаж, а с 2016 по 2020 — директора Департамента по продуктам розничного бизнеса.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине и Payforce — группа компаний, которая является разработчиком комплексных финтех решений с обеспечением полного цикла разработки, поддержки, токенизации и предоставления трансакционных сервисов уже более 9 лет.

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