Названы лучшие расширения для браузера Chrome — Finance.ua

Названы лучшие расширения для браузера Chrome Сегодня 05:20 — Фондовый рынок

Американская компания Google опубликовала список лучших расширений для популярного браузера Chrome в 2022 году. В корпорации выбрали победителей по четырем категориям, сообщается в официальном блоге

Лучшими расширениями в категории «Производительность» оказались такие мини-программы, как Tango (автоматически записывает действия пользователя для создания обучающих видео), SwiftRead (приложение для повышения скорости чтения) и Liner (позволяет выделять, хранить, упорядочивать и получать рекомендации по прочитанным материалам).

Также в список вошли Compose AI (инструмент для написания программ на базе искусственного интеллекта), Visbug (позволяет дизайнерам вносить изменения в текст и изображение на сайтах) и Check US Visa Slots (позволяет проверить наличие открытых окон для записи на получение американской визы).

В категорию Фокус вошли Workona Tab Manager (помогает управлять множеством вкладок) и CrXMouse Chrome Gestures (создает ярлыки для перехода на определенные сайты кликом мыши).

Лучшими из развлечений были выбраны RoPro (дополнительные функции в популярной игре Roblox) и eJoy (позволяет смотреть контент с субтитрами сразу на двух языках), а среди учебных расширений — Equatio (помощник по математике) и MyBib: Free Citation Generator (упрощает создание библиографии для научных работ).

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.