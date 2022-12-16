Названы лучшие расширения для браузера Chrome — Finance.ua

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Названы лучшие расширения для браузера Chrome

Фондовый рынок
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Американская компания Google опубликовала список лучших расширений для популярного браузера Chrome в 2022 году. В корпорации выбрали победителей по четырем категориям, сообщается в официальном блоге.
Лучшими расширениями в категории «Производительность» оказались такие мини-программы, как Tango (автоматически записывает действия пользователя для создания обучающих видео), SwiftRead (приложение для повышения скорости чтения) и Liner (позволяет выделять, хранить, упорядочивать и получать рекомендации по прочитанным материалам).
Также в список вошли Compose AI (инструмент для написания программ на базе искусственного интеллекта), Visbug (позволяет дизайнерам вносить изменения в текст и изображение на сайтах) и Check US Visa Slots (позволяет проверить наличие открытых окон для записи на получение американской визы).
В категорию Фокус вошли Workona Tab Manager (помогает управлять множеством вкладок) и CrXMouse Chrome Gestures (создает ярлыки для перехода на определенные сайты кликом мыши).
Лучшими из развлечений были выбраны RoPro (дополнительные функции в популярной игре Roblox) и eJoy (позволяет смотреть контент с субтитрами сразу на двух языках), а среди учебных расширений — Equatio (помощник по математике) и MyBib: Free Citation Generator (упрощает создание библиографии для научных работ).
По материалам:
Portaltele
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