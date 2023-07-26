Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото) — Finance.ua

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Украинцы активно импортируют подержанные кроссоверы из США. Эксперты назвали 10 моделей в ценовом сегменте до $10 000, на которые следует обратить внимание. Об этом рассказали на сайте Atlantic Express Ukraine.
По словам экспертов, эти десять моделей смогут прослужить еще долгие годы. Они редко выходят из строя и доставляют мало проблем своим владельцам.
В рейтинг вошли только кроссоверы из США по цене до $10 000. Среди них есть не только американские авто, но и японские и корейские.
Топ-10 подержанных кроссоверов из США до $10 000:
10. Jeep Renegade
Jeep Renegade — практичный компактный кроссовер для города. Модель имеет богатую оснастку, а в версии Trailhawk отлично справляется с бездорожьем.
9. Buick Encore
Buick Encore делит платформу с европейским Opel Mokka. Благодаря этому владельцы кроссовера не испытывают трудностей с поиском запчастей.
8. Ford Escape
Ford Escape предлагает практичный интерьер и большой багажник. Модель также отличается приятной управляемостью и удобной подвеской.
7. Chevrolet Trax
Chevrolet Trax обладает высоким уровнем безопасности. Еще одной особенностью кроссовера является его надежность и просторный интерьер.
6. Mazda CX-3
Одно из главных преимуществ Mazda CX-3 — отточенная управляемость. Кроссовер также предлагает комфортный интерьер и высокий уровень безопасности.
5. Kia Soul
Kia Soul давно зарекомендовала себя как отличный городской автомобиль. Этот кроссовер имеет высокий уровень надежности и недорогой в обслуживании.
4. Honda HR-V
У Honda HR-V — просторный интерьер и приятная управляемость. Еще один плюс модели — низкий расход топлива.
3. Ford EcoSport
Ford EcoSport имеет множество преимуществ. Главные из них — приятная управляемость и низкий расход топлива.
2. Mitsubishi Outlander Sport
В отличие от своего «старшего брата» Mitsubishi Outlander Sport имеет более отточенную управляемость. Также кроссовер отличается низким расходом топлива.
1. Subaru Crosstrek/XV
Subaru Crosstrek так же хорош на бездорожье, как и в городе. Это практичный кроссовер с богатым оснащением и полным приводом.
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