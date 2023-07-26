Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото) — Finance.ua
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Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)

Технологии&Авто
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Украинцы активно импортируют подержанные кроссоверы из США. Эксперты назвали 10 моделей в ценовом сегменте до $10 000, на которые следует обратить внимание. Об этом рассказали на сайте Atlantic Express Ukraine.
По словам экспертов, эти десять моделей смогут прослужить еще долгие годы. Они редко выходят из строя и доставляют мало проблем своим владельцам.
В рейтинг вошли только кроссоверы из США по цене до $10 000. Среди них есть не только американские авто, но и японские и корейские.

Топ-10 подержанных кроссоверов из США до $10 000:

10. Jeep Renegade

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Jeep Renegade — практичный компактный кроссовер для города. Модель имеет богатую оснастку, а в версии Trailhawk отлично справляется с бездорожьем.

9. Buick Encore

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Buick Encore делит платформу с европейским Opel Mokka. Благодаря этому владельцы кроссовера не испытывают трудностей с поиском запчастей.

8. Ford Escape

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Ford Escape предлагает практичный интерьер и большой багажник. Модель также отличается приятной управляемостью и удобной подвеской.

7. Chevrolet Trax

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Chevrolet Trax обладает высоким уровнем безопасности. Еще одной особенностью кроссовера является его надежность и просторный интерьер.

6. Mazda CX-3

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Одно из главных преимуществ Mazda CX-3 — отточенная управляемость. Кроссовер также предлагает комфортный интерьер и высокий уровень безопасности.

5. Kia Soul

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Kia Soul давно зарекомендовала себя как отличный городской автомобиль. Этот кроссовер имеет высокий уровень надежности и недорогой в обслуживании.

4. Honda HR-V

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
У Honda HR-V — просторный интерьер и приятная управляемость. Еще один плюс модели — низкий расход топлива.

3. Ford EcoSport

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Ford EcoSport имеет множество преимуществ. Главные из них — приятная управляемость и низкий расход топлива.

2. Mitsubishi Outlander Sport

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
В отличие от своего «старшего брата» Mitsubishi Outlander Sport имеет более отточенную управляемость. Также кроссовер отличается низким расходом топлива.

1. Subaru Crosstrek/XV

Названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)
Subaru Crosstrek так же хорош на бездорожье, как и в городе. Это практичный кроссовер с богатым оснащением и полным приводом.
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По материалам:
Фокус
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