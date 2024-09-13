Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

Технологии&Авто
11
Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в наши дни. Их ценят за практичность и внедорожные способности. А кроссоверы с пробегом из Европы еще и привлекают невысокой стоимостью. Британское издание WhatCar выбрало лучшие подержанные кроссоверы классов B-SUV и C-SUV стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место. Skoda Yeti

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Компактный кроссовер Skoda удивительно просторный внутри и имеет практичный салон со съемными задними креслами. Авто недорогое, хоть и не самое новое — о его возрасте свидетельствует устаревшая мультимедийная система.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • экономичные дизельные версии;
  • неплохо настроенное шасси.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • не лучшая шумоизоляция.

9 место. Suzuki SX4

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Suzuki SX4 второго поколения — дешевый и очень надежный компактный кроссовер. Он экономичен и богато оснащен.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • неплохая управляемость.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • низкое качество внутренней отделки.

8 место. Volkswagen Tiguan

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Volkswagen Tiguan первого поколения все еще пользуется спросом. У него качественный просторный салон и экономичные двигатели с турбонаддувом.

Плюсы:

  • качественный просторный салон;
  • экономичные двигатели.

Минусы:

  • жестковатая езда;
  • завышенная стоимость.

7 место. Nissan Qashqai

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Кроссоверов Nissan Qashqai второго поколения на европейском рынке немало и они недорогие. Эта модель доступна с экономичным дизелем и довольно богато укомплектована.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • экономичные дизели.

Минусы:

  • жесткая езда с 19-дюймовыми дисками;
  • ограниченный обзор назад.
Читайте также

6 место. Renault Kadjar

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Kadjar — французский собрат Nissan Qashqai с большим багажником и более комфортной подвеской. Выгоднее всего покупать вариант с 1,5-литровым турбодизелем.

Плюсы:

  • просторный салон и багажник;
  • экономичный дизель.

Минусы:

  • не самое лучшее качество;
  • специфические тормоза.

5 место. MG ZS

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Бензиновый MG ZS — недорогой компактный кроссовер с просторным салоном, большим багажником и комфортабельной подвеской.

Плюсы:

  • просторный салон и багажник;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • есть вопросы к качеству отделки.

4 место. Dacia Duster

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Duster второго поколения — дешевый бюджетный кроссовер с неплохой проходимостью. Невысокая цена позволяет закрыть глаза на недостатки авто.

Плюсы:

  • вместительный багажник;
  • хорошая проходимость;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • бедная комплектация;
  • дешевый интерьер.

3 место. Hyundai Tucson

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Hyundai Tucson — недорогой компактный кроссовер с богатым оснащением, достаточно просторным салоном и легкой управляемостью. Дизельные версии достаточно экономичны.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатое оснащение;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • большой расход топлива в бензиновых версиях.

2 место. Kia Sportage

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Kia Sportage — собрат Hyundai Tucson, у которого несколько лучше управляемость и обычно лучшая комплектация. Кроссовер достаточно дешевый, и на рынке этих авто хватает.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • богатое оснащение;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • шумные дизельные двигатели;
  • жесткая езда.

1 место. SEAT Ateca

Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Кроссовер SEAT Ateca привлекает прежде всего отличной управляемостью. В то же время компактная модель просторна и имеет большой багажник. К тому же кроссовер относительно недорогой.

Плюсы:

  • отличная управляемость;
  • просторный салон;
  • большой багажник.

Минусы:

  • качество отделки салона;
  • не самый экономичный.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.