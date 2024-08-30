Nissan откажется от двух кроссоверов: что предложат вместо этого — Finance.ua

Nissan откажется от двух кроссоверов: что предложат вместо этого Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Nissan откажется от двух кроссоверов: что предложат вместо этого

Модельный ряд Infiniti вскоре ожидают большие изменения. Премиальное подразделение Nissan откажется от нескольких моделей и подготовит их замену. Вскоре прекратятся продажи седана Infiniti Q50 (его заменит электрокар), а теперь стало известно, что не планируется новое поколение Infiniti QX50 и QX55.

Об этом сообщает издание Automotive News.

По их информации, кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 прекратят выпускать в августе 2026 года. Впрочем, не исключено, что жизненный цикл моделей продлят.

Новые Infiniti QX50/QX55 пока не разрабатываются. Причиной называется снижение продаж кроссоверов. В частности, в Северной Америке за 2023 год было продано 5417 Infiniti QX55, а за первое полугодие 2024 года — 1854.

Кроссовер Infiniti QX50 более популярен — в нынешнем году на американском рынке реализовали 5156 авто, но это на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Хотя новые Infiniti QX50 и QX55 не планируются, преемники моделей все же будут. В частности, на смену Infiniti QX55 придет новый купе-кроссовер QX65. Его построят на платформе Infiniti QX60: он будет больше по размерам и бросит вызов Lexus RX.

Преемники Infiniti QX50 могут быть созданы на базе Nissan X-Trail/Rogue. Скорее всего он получит гибридную установку e-Power.

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Фокус По материалам:

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