Названы лучшие iPhone в 2024 году по версии пользователей — Finance.ua

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Названы лучшие iPhone в 2024 году по версии пользователей

Фондовый рынок
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Названы лучшие iPhone в 2024 году по версии пользователей
Названы лучшие iPhone в 2024 году по версии пользователей
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг устройств под управлением iOS, получивших самые высокие оценки удовлетворенности. Согласно опросам, именно этими iPhone пользователи довольны больше всего. И среди них нет ни одного нового смартфона.
Согласно опубликованному списку, в первую тройку попал iPhone 12 mini, которым довольны 95,93% пользователей. Главной фишкой модели 2020 стали небольшие габариты — она с легкостью помещается в ладонь, однако по начинке ничем не уступает старшим моделям.
Названы лучшие iPhone в 2024 году по версии пользователей
Еще один «любимец» пользователей — iPhone SE 2020, закрепившийся на 6 месте. Это отличный вариант для ограниченного бюджета с почти 95% положительных отзывов. Конечно, дизайн у него не самый современный, зато такой смартфон свободно умещается в одной руке, а мощности процессора хватит еще на пару лет.
Компактные iPhone 12 mini и iPhone SE 2 стали единственными смартфонами, попавшими в «народный» рейтинг AnTuTu. Далее в списке следуют iPad. Отметим, что в 2024 году у пользователей большей симпатией пользуются раритетные устройства, отличающиеся компактным дизайном по сравнению с более современными версиями.
Устаревшие айфоны все еще предлагают мощный процессор, отличную камеру, а еще до сих пор приходят обновления актуальной iOS. Специалисты портала IGN проанализировали рынок и выбрали самые дешевые актуальные айфоны, которые можно купить сегодня.
По материалам:
УНІАН
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