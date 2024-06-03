Названы лучшие iPhone в 2024 году по версии пользователей — Finance.ua

Названы лучшие iPhone в 2024 году по версии пользователей Сегодня 22:29 — Фондовый рынок

Названы лучшие iPhone в 2024 году по версии пользователей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг устройств под управлением iOS, получивших самые высокие оценки удовлетворенности. Согласно опросам, именно этими iPhone пользователи довольны больше всего. И среди них нет ни одного нового смартфона.

Согласно опубликованному списку, в первую тройку попал iPhone 12 mini, которым довольны 95,93% пользователей. Главной фишкой модели 2020 стали небольшие габариты — она с легкостью помещается в ладонь, однако по начинке ничем не уступает старшим моделям.

Еще один «любимец» пользователей — iPhone SE 2020, закрепившийся на 6 месте. Это отличный вариант для ограниченного бюджета с почти 95% положительных отзывов. Конечно, дизайн у него не самый современный, зато такой смартфон свободно умещается в одной руке, а мощности процессора хватит еще на пару лет.

Компактные iPhone 12 mini и iPhone SE 2 стали единственными смартфонами, попавшими в «народный» рейтинг AnTuTu. Далее в списке следуют iPad. Отметим, что в 2024 году у пользователей большей симпатией пользуются раритетные устройства, отличающиеся компактным дизайном по сравнению с более современными версиями.

Устаревшие айфоны все еще предлагают мощный процессор, отличную камеру, а еще до сих пор приходят обновления актуальной iOS. Специалисты портала IGN проанализировали рынок и выбрали самые дешевые актуальные айфоны, которые можно купить сегодня.

УНІАН По материалам:

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