Названы криптовалюты, больше всего подорожавшие за месяц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы криптовалюты, больше всего подорожавшие за месяц

Финтех и Карты
13
Несмотря на то, что биткоины, Ethereum и другие популярные криптовалюты продолжают драматичное падение, некоторые малоизвестные цифровые монеты показали огромный рост за последний месяц.
За прошедшие 30 дней некоторые криптовалюты выросли в цене более чем в тысячу раз, а один из токенов так и вовсе показал многократный рост в ~300 000%.
Scholarship Coin (SCHO)
Цена токена SCHO за месяц выросла на значительные 298,857%. Если еще в начале месяца криптовалюта торговалась по $0.05, то сегодня одна монета стоит 6 долларов.
В ее основе лежит модель стипендий, поощряющая студентов в зависимости от их академической успеваемости. По замыслу разработчиков система будет поощрять учеников со всего мира к лучшей успеваемости.
APTOS (APT)
Цена токена Aptos за прошедшие 30 дней взлетела более чем на 10 000% в первую минуту после начала торгов в паре с USDT на крупнейшей криптобирже Binance. 20 октября токен стоит $7.42.
Токен APT-это криптовалюта блокчейн-платформы Aptos, запущенной 18 октября. Она позволяет создавать смарт-контракты, используя уникальный язык программирования Move.
Brazil National Football Team Fan Token (BFT)
Стоимость криптовалюты BFT За последний месяц увеличилась на 492%, до почти 1 доллара ($0.98). Рост курса связывают с грядущим ЧМ по футболу 2022, который состоится в ноябре и декабре в Катаре.
BFT — это фанатский токен национальной сборной Бразилии по футболу, выпущенный в августе прошлого года. Его владельцы получают доступ к разным программам и мероприятиям лояльности с участием своей сборной.

Майнинг криптовалют: с чего начинать, и стоит ли овчинка выделки

Decentralized Social (DESO)
Криптовалюта DESO выросла в цене на 283% с $6 до $23. На 20 октября она торгуется по $15.
DESO — это блокчейн, предназначенный для децентрализации социальных сетей и масштабирования приложений с большим объемом памяти. Он совместим с другими блокчейнами и построен на экосистеме Web3.
Mdex (MDX)
С 20 сентября по 8 октября токен вырос в цене с $0,06 до $0,22, то есть на 266%. В свой пик в феврале 2022 года криптовалюта стоила $10.
MDEX — новый протокол децентрализованной торговли, запущенный в январе 2021 года. Он сочетает в себе преимущества низких комиссий за транзакции Huobi Eco Chain и процветание экосистемы Ethereum.

Обвал крипторынка в 2022: причины и прогнозы

В ноябре прошлого года биткоин торговался на уровне почти 70 тысяч, и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс. Однако нового пика не произошло, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов.
С начала лета 2022 года биткоин торгуется в относительно узком диапазоне. За это время цена криптовалюты опускалась до $17,6 тыс. и на пике достигала $25 тыс.
Кстати, биржа Binance считается самой большой и самой популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии за транзакции, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу.

Начните зарабатывать на Binance 💰

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.