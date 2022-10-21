Названы криптовалюты, больше всего подорожавшие за месяц — Finance.ua

Названы криптовалюты, больше всего подорожавшие за месяц Сегодня 07:00 — Финтех и Карты

Несмотря на то, что биткоины, Ethereum и другие популярные криптовалюты продолжают драматичное падение, некоторые малоизвестные цифровые монеты показали огромный рост за последний месяц.

За прошедшие 30 дней некоторые криптовалюты выросли в цене более чем в тысячу раз, а один из токенов так и вовсе показал многократный рост в ~300 000%.

Scholarship Coin (SCHO)

Цена токена SCHO за месяц выросла на значительные 298,857%. Если еще в начале месяца криптовалюта торговалась по $0.05, то сегодня одна монета стоит 6 долларов.

В ее основе лежит модель стипендий, поощряющая студентов в зависимости от их академической успеваемости. По замыслу разработчиков система будет поощрять учеников со всего мира к лучшей успеваемости.

APTOS (APT)

Цена токена Aptos за прошедшие 30 дней взлетела более чем на 10 000% в первую минуту после начала торгов в паре с USDT на крупнейшей криптобирже Binance. 20 октября токен стоит $7.42.

Токен APT-это криптовалюта блокчейн-платформы Aptos, запущенной 18 октября. Она позволяет создавать смарт-контракты, используя уникальный язык программирования Move.

Brazil National Football Team Fan Token (BFT)

Стоимость криптовалюты BFT За последний месяц увеличилась на 492%, до почти 1 доллара ($0.98). Рост курса связывают с грядущим ЧМ по футболу 2022, который состоится в ноябре и декабре в Катаре.

BFT — это фанатский токен национальной сборной Бразилии по футболу, выпущенный в августе прошлого года. Его владельцы получают доступ к разным программам и мероприятиям лояльности с участием своей сборной.

Decentralized Social (DESO)

Криптовалюта DESO выросла в цене на 283% с $6 до $23. На 20 октября она торгуется по $15.

DESO — это блокчейн, предназначенный для децентрализации социальных сетей и масштабирования приложений с большим объемом памяти. Он совместим с другими блокчейнами и построен на экосистеме Web3.

Mdex (MDX)

С 20 сентября по 8 октября токен вырос в цене с $0,06 до $0,22, то есть на 266%. В свой пик в феврале 2022 года криптовалюта стоила $10.

MDEX — новый протокол децентрализованной торговли, запущенный в январе 2021 года. Он сочетает в себе преимущества низких комиссий за транзакции Huobi Eco Chain и процветание экосистемы Ethereum.

Обвал крипторынка в 2022: причины и прогнозы

В ноябре прошлого года биткоин торговался на уровне почти 70 тысяч, и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс. Однако нового пика не произошло, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов.

С начала лета 2022 года биткоин торгуется в относительно узком диапазоне. За это время цена криптовалюты опускалась до $17,6 тыс. и на пике достигала $25 тыс.

Кстати, биржа Binance считается самой большой и самой популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии за транзакции, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу.

УНІАН По материалам:

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