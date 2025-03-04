Названы компании, где работают лучшие финансовые директора Украины — Finance.ua

БИЗНЕС Названы компании, где работают лучшие финансовые директора Украины Сегодня 20:10 — Фондовый рынок

Названы компании, где работают лучшие финансовые директора Украины

Финдиректоры ДТЭК, МХП и Филип Моррис Украина возглавили рейтинг лучших в Украине среди 80 крупнейших компаний.

Среди тройки победителей Павел Ливертовский, финансовый директор (Group CFO) ДТЭК. Заместитель председателя правления, финансовый директор МХП Виктория Капелюшна. И финансовый директор «Филип Моррис Украина» Сергей Кальнооченко.

Стоит отметить, что Кальнооченко — один из самых молодых топов финансовых директоров украинских компаний.

Эту должность в Филип Моррис Украина он занимает с января 2024 года, однако до того 11 лет работал в разных отделах компании. В частности, разрабатывал и вводил стратегии для рынков Украины и Молдовы.

ТОП-10 рейтинга лучших от портала Delo.ua также финансовые директора EVA, NOVUS, Метинвест, Starlight Media, AB InBev Efes.

Победителей выбирали путем онлайн-голосования и благодаря оценкам экспертного жюри по параметрам: репутация на рынке, эффективность, инновационность, лидерство и управление рисками.

Авторитетный рейтинг создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

Напомним, в 2023 году рейтинг финансовых директоров проводил CFO Club Ukraine.

Тогда в список ТОП-10 лучших финансовых директоров вошли руководители «Новой почты», сети VARUS, медицинской сети «Добробут» и т. д.

Діло По материалам:

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