Названы ключевые отличия между iPhone14 и iPhone 15 — Finance.ua
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Названы ключевые отличия между iPhone14 и iPhone 15

Фондовый рынок
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В Apple анонсировали свою новую серию смартфонов iPhone 15, и энтузиасты спешат поделиться интересными подробностями о смартфонах. В частности, они рассказали о размерах и весе серии iPhone 15, а также подчеркнули ключевые отличия от предыдущей серии.
iPhone 15 и iPhone 14 очень похожи. Толщина у них одинаковая — 7,8 мм. Длина и ширина iPhone 15 — 147,6 мм и 71,6 мм соответственно. А iPhone 14 имеет в длину 146,7 мм, а в ширину — 71,5 мм. В весе смартфоны немного отличаются: 15 серия всего на 1 грамм меньше.
В моделях Pro немного больше изменений. В толщину iPhone 15 Pro имеет 8,25 мм, по сравнению с 7,85 мм у iPhone 14. В толщину iPhone 15 Pro на 0,9 мм меньше. iPhone 15 Pro будет иметь центральную металлическую рамку из титана класса G5. Это ведет к уменьшению веса на 18 г. iPhone 15 Pro Max в толщине совпадает со своим предшественником, но длина и ширина немного меньше. Самое существенное отличие — вес, который на 19 грамм меньше. Эту разницу можно также объяснить выбором других материалов.
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По материалам:
ITsider.
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