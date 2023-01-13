Названы худшие пароли 2022 года — Finance.ua

Названы худшие пароли 2022 года 13.01.2023, 00:12 — Технологии&Авто

Названы худшие пароли 2022 года

О том, насколько важно придумывать качественные пароли, сказано немало. Но человеческая лень по-прежнему побеждает осторожность. Это демонстрирует статистика от разработчиков менеджера паролей NordPass, ежегодно публикующих топ самых популярных комбинаций.

Напомним, что популярный пароль автоматически становится самым слабым, на взлом подобных комбинаций с помощью специального софта уйдет менее 1 секунды и примерно 10 секунд, если в пароле будут цифры и буквы одновременно.

Самым популярным паролем в мире остается слово password, чаще всего его выбирают пользователи из англоязычных стран. На втором месте числовая комбинация 123456, а на третьем почти такая же, но несколько длиннее — 123456789.

Топ-10 самых популярных паролей в мире выглядит так:

Что интересно, NordPass рассортировали пароли не только по странам, но и по полу. И женщины оказались немного креативнее мужчин. Помимо стандартных комбинаций, женщины также часто пользуются забавным паролем bigbasket и гораздо чаще выбирают в качестве пароля слово guest.

gsminfo По материалам:

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