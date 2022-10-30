Названы главные недостатки складных смартфонов — Finance.ua

Названы главные недостатки складных смартфонов 30.10.2022, 01:58 — Личные финансы

Развитие смартфонов не стоит на месте — производители выпускают новые инновационные модели, среди которых почетное место стали занимать сгибающиеся телефоны. Расскажем, в чем состоят их главные недостатки и слабые стороны по сравнению с обычными смартфонами.

Стоимость

Хотя складные смартфоны существуют на рынке уже несколько лет, их стоимость все еще может серьезно ударить по карману пользователей, которые решат приобрести подобную модель. При этом чем меньше недостатков у сгибающегося смартфона, тем выше стоимость.

Проблемы со сгибом

Практически все складные модели делят между собой один серьезный недостаток — на месте изгиба появляются разные последствия уникального форм-фактора устройств. Чаще всего проблема заключается в бликах, возникающих на сгибе при использовании телефона на солнце или в помещении с ярким искусственным освещением.

Линия, по которой смартфон можно сложить, сильно выделяется и портит картину целостного экрана. У пользователей создается впечатление, что устройство состоит из двух экранов, что сильно портит общий вид телефона. Также нередки случаи, когда на месте изгиба вздувается или отклеивается пленка, а также появляются пузырьки воздуха.

Неудобство при использовании

Основное преимущество сгибаемых смартфонов — большой экран, который в разложенном виде больше напоминает планшет. Но при этом некоторые обычные действия на таком устройстве выполняются не так легко и приятно, как хотелось бы.

На многих моделях неудобно фотографировать или разговаривать, так как делать это нужно с раскрытым экраном, который часто приходится держать одной рукой. Форма некоторых моделей совсем плохо оптимизирована, из-за чего защитный чехол может ограждать камеру и т.д.

Прочность

Как и задумано производителями, складные смартфоны нужно постоянно открывать и закрывать, но сложные механизмы и сам экран могут оказаться недостаточно крепкими для этого. Хотя у каждой модели указано количество допустимых циклов сгибания, на самом деле оно не всегда соответствует истине. Распространены случаи, когда экран смартфона или шарнир ломался гораздо раньше. При этом отремонтировать такое устройство так же просто, как и обычный смартфон, не получится — до сих пор лишь небольшое количество сервисных центров берется за ремонт складных телефонов.

Габариты и вес

Сгибающиеся смартфоны отличаются достаточно толстым экраном и ощутимым весом. Есть и более легкие модели, но их стоимость будет разительно выше. Смартфон в сложенном состоянии может не поместиться в карман из-за большой толщины, поэтому при выборе следует обращать особое внимание на габариты устройства.

Урезанные характеристики

В инновационных складных смартфонах часто приходится жертвовать обычными характеристиками. У некоторых моделей нет слота для карты памяти, другие не поддерживают беспроводную зарядку и бесконтактную оплату. Часто в сгибающихся телефонах посредственная камера, полностью отсутствует защита от влаги, нет разъема под наушники и маленький аккумулятор, который при этом быстро разряжается из-за значительного размера экрана.

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itechua По материалам:

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