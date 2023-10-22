Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях — Finance.ua

Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях Сегодня 03:15 — Технологии&Авто

Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях, Фото: Porsche

Британские эксперты протестировали скорость зарядки современных электромобилей в реальных условиях. Они сравнили результаты с заявленными характеристиками.

Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.

В настоящее время многие автопроизводители предлагают электромобили с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря этому владельцам не приходится ждать несколько часов, пока заряд аккумулятора пополнится.

Эксперты проверили скорость зарядки популярных в Британии электрокаров. Для этого они воспользовались станциями быстрой зарядки.

В рейтинг вошли 20 моделей с самой быстрой скоростью зарядки с 10% до 90%. Все тесты производились в оптимальных условиях для зарядки аккумуляторов.

20 электромобилей с самой быстрой скоростью зарядки:

Porsche Taycan GTS Sport Turismo Audi E-tron GT Vorsprung Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate Kia EV6 GT BMW i7 xDrive60 M Sport Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro Polestar 2 Volvo C40 Recharge Plus Single Motor Polestar 2 BST Edition 270 BMW iX1 30 xLine Toyota BZ4X AWD Motion Tesla Model Y RWD Lexus RZ 450e Subaru Solterra AWD Touring BYD Atto 3 Citroën e-C4X Shine Renault Megane E-Tech EV60 Techno Kia Soul Urban Abarth 500e Turismo

Для того чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 90%, потребуется всего лишь 22,2 минуты Porsche Taycan GTS Sport Turismo. При этом пиковая мощность зарядки составила 263 кВт, что всего на 7 кВт меньше заявленного показателя.

Фокус По материалам:

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