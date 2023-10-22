Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях — Finance.ua

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Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях

Технологии&Авто
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Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях
Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях, Фото: Porsche
Британские эксперты протестировали скорость зарядки современных электромобилей в реальных условиях. Они сравнили результаты с заявленными характеристиками.
Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.
В настоящее время многие автопроизводители предлагают электромобили с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря этому владельцам не приходится ждать несколько часов, пока заряд аккумулятора пополнится.
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Эксперты проверили скорость зарядки популярных в Британии электрокаров. Для этого они воспользовались станциями быстрой зарядки.
В рейтинг вошли 20 моделей с самой быстрой скоростью зарядки с 10% до 90%. Все тесты производились в оптимальных условиях для зарядки аккумуляторов.

20 электромобилей с самой быстрой скоростью зарядки:

  1. Porsche Taycan GTS Sport Turismo
  2. Audi E-tron GT Vorsprung
  3. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
  4. Kia EV6 GT
  5. BMW i7 xDrive60 M Sport
  6. Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium
  7. Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro
  8. Polestar 2
  9. Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
  10. Polestar 2 BST Edition 270
  11. BMW iX1 30 xLine
  12. Toyota BZ4X AWD Motion
  13. Tesla Model Y RWD
  14. Lexus RZ 450e
  15. Subaru Solterra AWD Touring
  16. BYD Atto 3
  17. Citroën e-C4X Shine
  18. Renault Megane E-Tech EV60 Techno
  19. Kia Soul Urban
  20. Abarth 500e Turismo
Для того чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 90%, потребуется всего лишь 22,2 минуты Porsche Taycan GTS Sport Turismo. При этом пиковая мощность зарядки составила 263 кВт, что всего на 7 кВт меньше заявленного показателя.
По материалам:
Фокус
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