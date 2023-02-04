Названы эксклюзивные фишки Samsung Galaxy S23 Ultra — Finance.ua
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Названы эксклюзивные фишки Samsung Galaxy S23 Ultra

Фондовый рынок
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Samsung Galaxy S23 Ultra будет сильно отличаться от Galaxy S23 и Galaxy S23+. Инсайдер под псевдонимом The Galox_ назвал эксклюзивные фишки смартфона.
Во-первых, Galaxy S23 Ultra окажется единственным Galaxy S23 с главной камерой на 200 Мп. Во-вторых, телевизор будет поддерживать 10-кратный зум.
В-третьих, новинка получит большой 6,8-дюймовый экран с разрешением Quad HD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Защита экрана обеспечит стекло Gorilla Glass Victus 2.
В четвертых, Galaxy S23 Ultra приписывают мощную систему охлаждения с камерой испарения. В-пятых, заявлена поддержка стандарта Wi-Fi 7. В-шестых, это единственный Galaxy S23, который сможет работать со стилусом S-Pen. И, наконец, в-седьмых, только Galaxy S23 Ultra будет продаваться в версии с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТВ флэш-памяти.
Премьера линейки Galaxy S23 состоялась 1 февраля.
По материалам:
itechua
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