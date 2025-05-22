Названы автомобили Volvo, которые не ломаются — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы автомобили Volvo, которые не ломаются

Технологии&Авто
77
Всем известно, что автомобили Volvo ассоциируются с высоким уровнем безопасности. Однако эта шведская марка имеет не только невероятно безопасные, но и очень надежные модели. О них рассказали эксперты портала HotCars, проведя очередное исследование, результаты которого опубликовали на своем сайте.
Возглавил рейтинг самых надежных автомобилей Volvo выпущенный в 2010 году представительский седан Volvo S80. Его надежность эксперты JD. Power оценили в 87 баллов из 100 возможных, а специалисты RepailPal поставили ему 3,5 балла из 5-ти. Большинство владельцев хвалят шведский седан за невероятную надежность, отличные ходовые характеристики и комфортный салон, а некоторые вообще назвали S80 лучшим авто, которым они когда-либо владели.
Итак, самые надежные б/у автомобили марки Volvo по версии HotCars:
  1. Volvo S80 2010;
  2. Volvo S60 2016;
  3. Volvo XC70 2010;
  4. Volvo S40 2008;
  5. Volvo XC60 2014 года;
  6. Volvo C70 2010;
  7. Volvo XC40 2020;
  8. Volvo V60 2020;
  9. Volvo C30 2008;
  10. Volvo XC90 в 2020 году.
Кстати, большинство этих моделей пользуются спросом и среди украинцев.

Заказывайте Зеленую карту на Finance.ua в несколько кликов

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems