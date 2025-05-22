Названы автомобили Volvo, которые не ломаются — Finance.ua

Названы автомобили Volvo, которые не ломаются
Всем известно, что автомобили Volvo ассоциируются с высоким уровнем безопасности. Однако эта шведская марка имеет не только невероятно безопасные, но и очень надежные модели. О них рассказали эксперты портала HotCars, проведя очередное исследование, результаты которого опубликовали на своем сайте.
Возглавил рейтинг самых надежных автомобилей Volvo выпущенный в 2010 году представительский седан Volvo S80. Его надежность эксперты JD. Power оценили в 87 баллов из 100 возможных, а специалисты RepailPal поставили ему 3,5 балла из 5-ти. Большинство владельцев хвалят шведский седан за невероятную надежность, отличные ходовые характеристики и комфортный салон, а некоторые вообще назвали S80 лучшим авто, которым они когда-либо владели.
Итак, самые надежные б/у автомобили марки Volvo по версии HotCars:
- Volvo S80 2010;
- Volvo S60 2016;
- Volvo XC70 2010;
- Volvo S40 2008;
- Volvo XC60 2014 года;
- Volvo C70 2010;
- Volvo XC40 2020;
- Volvo V60 2020;
- Volvo C30 2008;
- Volvo XC90 в 2020 году.
Кстати, большинство этих моделей пользуются спросом и среди украинцев.
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