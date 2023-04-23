Названы 3 японских кроссовера, которые советуют покупать даже японцы — Finance.ua

Названы 3 японских кроссовера, которые советуют покупать даже японцы 23.04.2023, 02:12 — Фондовый рынок

Названы 3 японских кроссовера, которые советуют покупать даже японцы

Цены на автомобили растут и в Японии, поэтому спрос на местном рынке прогнозируемо смещается в сторону компактных и доступных кроссоверов для города. Какие автомобили можно смело рекомендовать к покупке, выяснил японский портал BestCarWeb.

В ходе исследования были отобраны три модели, каждой из которых присуждались оценки за комфорт, способности на бездорожье, удобство задних пассажиров и другие характеристики. На завершающем этапе оценки суммировались и выводился итоговый балл.

К примеру, Toyota Corolla Cross «заработала» 44 балла. За комфорт и качество вождения, мощность и способности по бездорожью ей присудили по 7 баллов, а за удобство задних пассажиров и «экономическую эффективность» — по 8.

43 балла набрал Subaru Crosstrek/XV. За «комфорт вождения» он получил 6 баллов, «качество вождения», мощность двигателя и комфорт задних пассажиров — по 7, а за «экономическую эффективность» и способности на бездорожье — по 8.

Те же 43 балла достались и самому компактному кроссоверу в линейке Lexus — Lexus UX. В 8 баллов из 10 оценили комфорт при управлении и мощность двигателя. Еще по 7 баллов он получил за качество вождения, внедорожный потенциал и удобство задних пассажиров, а экономическая эффективность принесла ему 6 баллов из 10 возможных.

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