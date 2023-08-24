Названы 15 самых надежных моделей автомобилей в 2023 году — Finance.ua

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Названы 15 самых надежных моделей автомобилей в 2023 году

Технологии&Авто
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Названы 15 самых надежных моделей автомобилей в 2023 году
Названы 15 самых надежных моделей автомобилей в 2023 году
Хотя некоторые утверждают, что автомобили потеряли свою былую надежность, это утверждение не совсем верно. Американский журнал Top Speed ​​решил развеять скептицизм, обнародовав список самых надежных автомобилей в мире. Список охватывает не только 90-е, но и 2010-е и даже 2020-е годы.
Этот рейтинг, основанный в основном на авторитетных источниках, таких как JD Power, RepairPal, Edmunds, Carsurvey и CarEdge, основан на данных о надежности. Результаты оказались следующими:

Самые надежные автомобили мира в 2023 году по версии TopSpeed:

  • 1 место — Honda Civic (1990 г. в.)
  • 2 место — Volvo 900 Series (1997 г. в.)
  • 3 место — Mercedes-Benz W124 (1995 г. в.)
  • 4 место — Honda Accord (2007 г. в.)
  • 5 место — Toyota Corolla (2007 г. в.)
  • 6 место — Mitsubishi Lancer (2008 г. в.)
  • 7 место — Toyota 4Runner (2013 г. в.)
  • 8 место — Toyota Camry (2015 г. в.)
  • 9 место — Lexus ES (2015 г. в.)
  • 10 место — Toyota RAV4 (2017 г. в.)
  • 11 место — Mazda MX-5 Miata (2021)
  • 12 место — Hyundai Kona (2021)
  • 13 место — Toyota Prius (2022)
  • 14 место — Lexus GX (2021)
  • 15 место — Mazda CX-9 (2022).
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Несмотря на это доминирование, по одной модели из Швеции (Volvo 900 Series) и Германии (Mercedes-Benz W124), происхождением из 90-х годов, а также современный корейский претендент (Hyundai Kona) сумели выкроить себе место в этом престижном собрании.
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По материалам:
Avtosota
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