Названы 15 самых надежных моделей автомобилей в 2023 году — Finance.ua

Названы 15 самых надежных моделей автомобилей в 2023 году Сегодня 04:28 — Технологии&Авто

Названы 15 самых надежных моделей автомобилей в 2023 году

Хотя некоторые утверждают, что автомобили потеряли свою былую надежность, это утверждение не совсем верно. Американский журнал Top Speed ​​решил развеять скептицизм, обнародовав список самых надежных автомобилей в мире. Список охватывает не только 90-е, но и 2010-е и даже 2020-е годы.

Этот рейтинг, основанный в основном на авторитетных источниках, таких как JD Power, RepairPal, Edmunds, Carsurvey и CarEdge, основан на данных о надежности. Результаты оказались следующими:

Самые надежные автомобили мира в 2023 году по версии TopSpeed:

1 место — Honda Civic (1990 г. в.)



2 место — Volvo 900 Series (1997 г. в.)

3 место — Mercedes-Benz W124 (1995 г. в.)

4 место — Honda Accord (2007 г. в.)

5 место — Toyota Corolla (2007 г. в.)

6 место — Mitsubishi Lancer (2008 г. в.)

7 место — Toyota 4Runner (2013 г. в.)

8 место — Toyota Camry (2015 г. в.)

9 место — Lexus ES (2015 г. в.)

10 место — Toyota RAV4 (2017 г. в.)

11 место — Mazda MX-5 Miata (2021)

12 место — Hyundai Kona (2021)

13 место — Toyota Prius (2022)

14 место — Lexus GX (2021)

15 место — Mazda CX-9 (2022).

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Несмотря на это доминирование, по одной модели из Швеции (Volvo 900 Series) и Германии (Mercedes-Benz W124), происхождением из 90-х годов, а также современный корейский претендент (Hyundai Kona) сумели выкроить себе место в этом престижном собрании.

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Avtosota По материалам:

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