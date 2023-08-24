Названы 15 самых надежных моделей автомобилей в 2023 году — Finance.ua

Названы 15 самых надежных моделей автомобилей в 2023 году
Хотя некоторые утверждают, что автомобили потеряли свою былую надежность, это утверждение не совсем верно. Американский журнал Top Speed решил развеять скептицизм, обнародовав список самых надежных автомобилей в мире. Список охватывает не только 90-е, но и 2010-е и даже 2020-е годы.
Этот рейтинг, основанный в основном на авторитетных источниках, таких как JD Power, RepairPal, Edmunds, Carsurvey и CarEdge, основан на данных о надежности. Результаты оказались следующими:
Самые надежные автомобили мира в 2023 году по версии TopSpeed:
- 1 место — Honda Civic (1990 г. в.)
- 2 место — Volvo 900 Series (1997 г. в.)
- 3 место — Mercedes-Benz W124 (1995 г. в.)
- 4 место — Honda Accord (2007 г. в.)
- 5 место — Toyota Corolla (2007 г. в.)
- 6 место — Mitsubishi Lancer (2008 г. в.)
- 7 место — Toyota 4Runner (2013 г. в.)
- 8 место — Toyota Camry (2015 г. в.)
- 9 место — Lexus ES (2015 г. в.)
- 10 место — Toyota RAV4 (2017 г. в.)
- 11 место — Mazda MX-5 Miata (2021)
- 12 место — Hyundai Kona (2021)
- 13 место — Toyota Prius (2022)
- 14 место — Lexus GX (2021)
- 15 место — Mazda CX-9 (2022).
Японские производители уверенно лидируют в сфере надежности: 12 из 15 лучших мест принадлежат Стране восходящего солнца.
Несмотря на это доминирование, по одной модели из Швеции (Volvo 900 Series) и Германии (Mercedes-Benz W124), происхождением из 90-х годов, а также современный корейский претендент (Hyundai Kona) сумели выкроить себе место в этом престижном собрании.
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