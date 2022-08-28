Названы 12 самых востребованных профессий в Польше — Finance.ua
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Названы 12 самых востребованных профессий в Польше

Личные финансы
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Названы 12 самых востребованных профессий в Польше
Названы 12 самых востребованных профессий в Польше
Плотники, кровельщики и слесари — представители рабочих профессий сейчас на вес золота на польском рынке труда. Какие еще специалисты требуются работодателям в Польше — рассказали в Personnel Service.
В Польше наблюдается постоянный недостаток кадров на рабочие вакансии. Вместе с тем молодежь совсем неохотно идет на такую работу, поскольку считает ее непрестижной, неперспективной и низкооплачиваемой. Эксперты по организации Personnel Service на основе «Барометра профессий» назвали профессии, которые в ближайшие годы переживут «возрождение» в Польше.

12 профессий, которые потребуются в Польше в ближайшие годы

  • столяр;
  • каменщик;
  • слесарь;
  • укладчик тротуарной плитки;
  • сварщик;
  • кровельщик;
  • электрик;
  • бетонщик;
  • штукатур;
  • оператор строительной техники;
  • монтер.
Уже сейчас работодателям трудно найти таких специалистов, потому что их мало. Дело в том, что люди все реже выбирают рабочие профессии и меньше школ, где можно получить соответствующее образование.
Сейчас вышеупомянутые специалисты получают от 3,5 до 5 тысяч злотых чистыми, но в ближайшие годы из-за дефицита кадров на рынке они будут получать значительно больше.
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По материалам:
Телеканал 24
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