Названы 12 самых востребованных профессий в Польше — Finance.ua

Названы 12 самых востребованных профессий в Польше Сегодня 16:01 — Личные финансы

Названы 12 самых востребованных профессий в Польше

Плотники, кровельщики и слесари — представители рабочих профессий сейчас на вес золота на польском рынке труда. Какие еще специалисты требуются работодателям в Польше — рассказали в Personnel Service

В Польше наблюдается постоянный недостаток кадров на рабочие вакансии. Вместе с тем молодежь совсем неохотно идет на такую работу, поскольку считает ее непрестижной, неперспективной и низкооплачиваемой. Эксперты по организации Personnel Service на основе «Барометра профессий» назвали профессии, которые в ближайшие годы переживут «возрождение» в Польше.

12 профессий, которые потребуются в Польше в ближайшие годы

столяр;

каменщик;

слесарь;

укладчик тротуарной плитки;

сварщик;

кровельщик;

электрик;

бетонщик;

штукатур;

оператор строительной техники;

монтер.

Уже сейчас работодателям трудно найти таких специалистов, потому что их мало. Дело в том, что люди все реже выбирают рабочие профессии и меньше школ, где можно получить соответствующее образование.

Сейчас вышеупомянутые специалисты получают от 3,5 до 5 тысяч злотых чистыми, но в ближайшие годы из-за дефицита кадров на рынке они будут получать значительно больше.

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Телеканал 24 По материалам:

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