Названо главное отличие между сериями iPhone 14 и iPhone 13 — Finance.ua

Названо главное отличие между сериями iPhone 14 и iPhone 13 Сегодня 04:08 — Фондовый рынок

Apple никогда официально не афиширует объем оперативной памяти в своих айфонах, но из года в год эту информацию находят в приложении Xcode для разработчиков.

Как сообщает портал MacRumors, в iPhone 14 яблочная корпорация впервые с 2020 года увеличила количество оперативной памяти — во всех четырех моделях теперь 6 ГБ.

При этом тип памяти все еще неизвестен. По данным некоторых инсайдеров, у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max установлен более скоростной LPDDR5, а у iPhone 14 и 14 Plus — LPDDR4X.

Напомним, что в прошлом и позапрошлом годах 6 ГБ ОЗУ было только в Pro-моделях, в то время как базовым айфонам приходилось довольствоваться 4 ГБ памяти. Таким образом увеличенный объем оперативной памяти стал, пожалуй, одним из ключевых отличий новинки от предшественника.

Презентация iPhone 14 прошла вечером 7 сентября. Apple снова разделила модели iPhone на «обычную» и Pro-версию, и mini среди них нет.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который уже станет нормой на Android. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

Обычные iPhone 14, по сути, представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же «челка», дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic, правда, с дополнительным графическим ядром — производительность выросла на 18%.

Из общего во всех четырех моделях: поддержка спутниковой связи для уведомлений в экстренных ситуациях, а также отсутствие слота для SIM-карты. В новых смартфонах от Apple «семерки» будут виртуальны.

УНІАН По материалам:

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