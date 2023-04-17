Названа страна, которая покупает 97% украинской баранины — Finance.ua
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Названа страна, которая покупает 97% украинской баранины

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Названа страна, которая покупает 97% украинской баранины
Названа страна, которая покупает 97% украинской баранины
В январе-феврале 2023 года Украина отправила на экспорт 21 тонну баранины и козлятины. Это на 49% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, пишет agronews.ua.
В денежном эквиваленте экспорт за первые два месяца текущего года сократился на 30,6% — до $129 тыс. по сравнению с январем-февралем 2022 года.
Главный покупатель украинской баранины и козлятины в течение двух месяцев 2023 года — ОАЭ (96,9%). Далее со значительным отрывом идут Греция и Турция (по 0,8%).
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По материалам:
agronews
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