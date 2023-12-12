Названа страна, которая первой в мире получает 50% электричества из возобновляемых источников — Finance.ua

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Названа страна, которая первой в мире получает 50% электричества из возобновляемых источников

Энергетика
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Названа страна, которая первой в мире получает 50% электричества из возобновляемых источников
Названа страна, которая первой в мире получает 50% электричества из возобновляемых источников
Доля возобновляемых источников энергии в структуре мощности китайской электроэнергетики достигла 49.9%. Показатель установленных мощностей возобновляемой энергии в Китае превысил 1,4 ТВт (тераватт). По словам специалистов, лидируют солнечные панели и концентраторы, которые впервые опередили показатели ГЭС.
Согласно статистике, обнародованной Национальным энергетическим управлением КНР, к концу 2023 года общая мощность солнечных панелей и концентраторов достигла 536 ГВт. Вклад гидроэлектростанций в энергетику Китая составил 420 ГВт. На третьем месте разместилась ветроэнергетика с установленной мощностью 404 ГВт. Вклад биомассы в возобновляемую энергию Китая составил 44 ГВт.
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В период с января 2023 года по октябрь в работу введено 190 ГВт генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников. Это на 90.8% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Лидером ожидаемо стала солнечная энергетика (142 ГВт). За ней следуют ветроэнергетика (37.3 ГВт), гидроэлектростанции (8.4 ГВт) и установки на биомассе (2.3 ГВт). Все это составило 76.4% в общей структуре электрогенерации в Китае, включая введение в действие новых АЭС, а также угольных и газовых электростанций.
Достичь таких результатов Китаю помогло наличие собственной сырьевой и производственной базы. По данным Геологической службы США, на долю Китая в 2022 году приходилось 68% глобального производства кремния, 14% добычи серебра и 9% меди — основных материалов, используемых в солнечной и другой энергетике.
По материалам:
noworries
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