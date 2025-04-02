Названа самая маленькая европейская страна с бесплатным общественным транспортом — Finance.ua

Названа самая маленькая европейская страна с бесплатным общественным транспортом Сегодня 19:45 — Технологии&Авто

В Люксембурге можно проехать на общественном транспорте совершенно бесплатно. Такое правило в попытках сократить выбросы углерода было введено пять лет назад, сообщает Daily Express

Бесплатно проехаться в автобусе или трамвае могут не только дети и пенсионеры, но и туристы. Поездка по всей стране общественным транспортом может занять всего лишь три часа.

В то время как в других странах Европы исчезают сельские автобусные маршруты, а поездки на поезде могут обойтись дороже, чем на машине или даже самолете, Люксембург пошел в противоположном направлении. Он улучшил транспортное обслуживание и полностью отказался от платы за проезд с целью снижения загруженности дорог, сокращения неравенства и достижения климатических целей", — говорится в статье.

Журналисты пишут, что Люксембург — богатейшая страна по ВВП на душу населения в мире. Однако для местных жителей и туристов там все довольно дорого. В Люксембурге самые высокие цены среди стран ЕС.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.