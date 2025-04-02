Названа самая маленькая европейская страна с бесплатным общественным транспортом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названа самая маленькая европейская страна с бесплатным общественным транспортом

Технологии&Авто
44
В Люксембурге можно проехать на общественном транспорте совершенно бесплатно. Такое правило в попытках сократить выбросы углерода было введено пять лет назад, сообщает Daily Express.
Бесплатно проехаться в автобусе или трамвае могут не только дети и пенсионеры, но и туристы. Поездка по всей стране общественным транспортом может занять всего лишь три часа.
В то время как в других странах Европы исчезают сельские автобусные маршруты, а поездки на поезде могут обойтись дороже, чем на машине или даже самолете, Люксембург пошел в противоположном направлении. Он улучшил транспортное обслуживание и полностью отказался от платы за проезд с целью снижения загруженности дорог, сокращения неравенства и достижения климатических целей", — говорится в статье.
Журналисты пишут, что Люксембург — богатейшая страна по ВВП на душу населения в мире. Однако для местных жителей и туристов там все довольно дорого. В Люксембурге самые высокие цены среди стран ЕС.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems